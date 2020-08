Stephan Georg: veröffentlicht Album „Faith Will Never Die“ am 01.10.2020

Der Glaube an den Metal ist nie gestorben. Selbst nicht in den 90ern, wo Medien und Kommerz ihn töten wollten, haben die echten Hard’n’Heavy Fans ihrer Musik die Treue gehalten. Aber auch nun in der Corona Zeit müssen die Fans erneut durchhalten. Keine Live -Konzerte – zumindest nicht in der früheren Art und Weise. Keiner weiß, wann es wieder wird wie früher, aber die Fans werden den Glauben auch diesmal nicht verlieren.

Genau diese Gedanken waren die Inspiration von Gitarrist und Tight Chef Stephan Georg, als er sich entschloss, die proben- und auftrittsfreie Zeit zu nutzen und kurz nach dem Release seiner ersten Soloscheibe am 01.04.2020 bereits die Arbeiten an Werk Nummer 2 aufzunehmen. Anders als beim Erstwerk, sind diesmal verschiedene Sänger/innen zu hören.

Große Namen wie Tim „Ripper“ Owens, Ralf Scheepers, David Reece, als auch eher unbekanntere Vocalist/innen teilen sich die insgesamt 11 Songs des Albums. Als weiteren besonderen Gast konnte mit Mathias „Don“ Dieth der deutsche Gitarrenheld schlechthin dazu gewonnen werden, welcher lange Zeit der Sidekick von Accepts Udo Dirkschneider war und mit diesem Klassiker für die Ewigkeit veröffentlichte. Tim „Ripper“ Owens und Ralf Scheepers waren 1996 die aussichtsreichsten Kandidaten, die Nachfolge von Metal God Rob Halford anzutreten. Tim machte bekanntlich das Rennen. Beide Sänger sind nun zum ersten Mal auf einem Album vereint. Schon diese Tatsache macht Faith Will Never Die zu einem einzigartigen Werk. Auch Mathias „Don“ Dieth und Ralf Scheepers waren früher Label-Kollegen und alte Bekannte seit den 80ern. Zu einer Zusammenarbeit ist es jedoch nie gekommen. Vom Songtitel her passend liefern sich die beiden nun auf dem Song Timebandit ein Stelldichein, das es in sich hat.

Die Hörer kann sich auf ein abwechslungsreiches Album im Stile Priest, Accept, Doro freuen, auf dem sowohl Knaller im Stile von Painkiller, Midtempo-Rocker, als auch Power-Balladen zu hören sind.