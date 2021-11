Stew – Taste

Artist: Stew

Herkunft: Lindesberg, Schweden

Album: Taste

Spiellänge: 38:38 Minuten

Genre: Classic Rock, Hard Rock, Blues Rock

Release: 12.11.2021

Label: Uprising Records

Link: https://www.facebook.com/stewsweden/?ref=page_internal

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Markus Åsland

Gitarre – Nicklas Jansson

Schlagzeug – Nicklas Dahlgren

Tracklist:

Keep On Praying Still Got The Time You Don’t Need Me Earthless Woman All That I Need Heavy Wings Stranger In The City New Moon When Lights Go Out

Am 12.11.2021 erscheint das neue Album Taste der Schweden Stew. Neben dem digitalen Download wird es in den Vinylfarben transparent, gold und black verfügbar sein!

Was, ihr kennt Stew nicht?! Nicht möglich!!! Eigentlich würde ich das Trio auch nicht kennen, wenn ich sie nicht im August dieses Jahres live auf dem Hoflärm Festival (hier geht es zum Festivalbericht) gesehen hätte. Dort in der Mittagszeit auf dem Parkplatz angekommen, hörte ich bereits die ersten Klänge der Band Stew, die schon mit ihrem Gig begonnen hatte. Auf dem Weg zum Festivalground begegnete ich Freunden, die uns begrüßten und anmerkten, dass sich das aber schon mal sehr geil anhört. Damals als Opener noch vor recht überschaubarem Publikum. Das wird sich nach dieser Platte aber doch recht schnell ändern, denke ich mal. Mit den Jungs habe ich mich noch auf dem Festivalground unterhalten und mir ihr erstes Album auf CD mitgenommen. Ich fragte sie, ob das Gerücht stimmt, dass in Schweden jeder Musiker in mehreren Bands spielt. Sie lachten und sagten mir, dass alle drei nur bei Stew spielen. Aber in der Szene in Göteborg sei das wohl so, dass manche Musiker in zwei, drei oder mehreren Bands spielen würden.

Gerade drei Jahre existiert die Band und besteht aus Markus Åsland (Gesang, Bass), Nicklas Jansson (Gitarre) und Nicklas Dahlgren (Schlagzeug).

So begeistert wie ich auf dem Hoflärm von Stew war, bin ich es auch vom neuen Album der Band. Der Albumtitel Taste ist da für mich schon bezeichnend, denn ich bin da so richtig auf den Geschmack gekommen. In der Dreierformation präsentieren sie sich in Tradition solcher Seventies Formationen wie Taste, Cream oder auch The Jimi Hendrix Experience, um nur wenige zu nennen. Und Leute, Vergleiche will und werde ich nicht machen. Da würde man den Vorbildern und diesem jungen Trio hier auch gewiss nicht gerecht.

Was allen gemeinsam ist, das ist diese unbändige Power, die gerade auch Stew vierzig Jahre nach den oben genannten Bands an den Tag legen. Geiler Hardrock mit einer bluesigen Spur.

Hört euch doch einfach mal den Opener Keep On Praying an. Wer da nicht an den Sound von Cream denkt, der ist dann vielleicht zu jung. Also einfach beten und hoffen, dass die Platte weiter so geil bleibt. Das Gebet wird erhört und Still Got The Time schlägt in die gleiche Kerbe! Mein Gott, die Götter der Seventies haben bei Stew eine Reinkarnation vollzogen. Da bleibe ich natürlich dran! Klassischer, toller Hardrock mit tollen Gitarreneinlagen von Nicklas Jansson und einer klasse Rockröhre von Sänger und Bassist Markus Åsland, während Schlagzeuger Nicklas Dahlgren die Songs sehr gut am Laufen hält und überhaupt nicht aufdringlich wirkt.

Mit You Don’t Need Me kommt eine Prise psychedelische Verspieltheit mit rein und es wird ein wenig ruhiger, ohne dass die Spannung wegfällt. Noch ein Stück mehr hebt man mit Earthless Woman ab. Alles vertraute Klänge für Fans, die den Sound der Seventies lieben!

Dann kommt das, was ich brauche: All That I Need. Dieser Song wird wieder ein ganzes Stück erdiger und haut echt rein. Jungs, das ist wirklich All That I Need. Anschließend werden die Heavy Wings mächtig ausgebreitet. Als Stranger In The City fühlen sich Stew trotzdem sehr sicher und die Reise geht wie gewohnt weiter. Bei dem anschließenden New Moon könnte ich echt moonstruck-mondsüchtig werden. Boah, da brauche ich echt keine Sonne und kein Tageslicht mehr. Das geht spätestens bei Stranger In The City mit grandioser akustischer Gitarre sowieso aus.

Bei dieser Platte bleibt mir echt nur ein Zungenschnalzen! Ich weiß ja nicht, ob der Titel des Albums Taste eine Anspielung auf die gleichnamige ehemalige Band ist. Geschmack macht es allemal.