Out Of This World: unterschreiben bei Atomic Fire Records, kündigen selbstbetiteltes Debütalbum an, starten Vorverkauf und enthüllen Lyricvideo zu erster Single

Was macht eigentlich einen guten Song aus? Handwerk? Leidenschaft? Produktion? Chemie? Die Melodic-Hard-Rock-Supergroup Out Of This World liefert mit ihrem selbst betitelten Debüt die Antwort auf diese essenzielle Frage: Es ist eine Kombination all dieser Dinge! Diese Band ist eine seltene Fügung, ist wie dieser rare Moment, in dem die Sterne genau richtig stehen. Vom früheren Europe-Gitarristen Kee Marcello, der gesanglichen Naturgewalt Tommy Heart (Fair Warning), Bassist Ken Sandin (Alien) sowie Schlagzeuger Darby Todd (Devin Townsend, Gary Moore, The Darkness) gegründet, lässt das Quartett mit Out Of This World Träume für all jene wahr werden, die den Melodic Hard Rock insgeheim schon aufgegeben hatten. Und mit jener Platte konnten sie in Japan bereits große Erfolge feiern.

Out Of This World freuen sich, ihre Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records, worüber am 14. Januar 2022 ihr selbst betiteltes Debütalbum erscheinen wird, bekannt geben zu dürfen. Dieses bietet neben zehn regulären auch drei zusätzliche Tracks sowie eine sieben Liveaufnahmen umfassende Bonusscheibe.

„Unser Albumtitel und zugleich auch Bandname mag wie ein schwer einzuhaltendes Versprechen klingen, aber ich finde, er bringt das Gesamtpaket genau auf den Punkt“, so Kee Marcello.

Tommy Heart ergänzt: „Nachdem wir unser Erstwerk bereits auf den japanischen Markt gebracht haben, freuen wir uns ungemein, dass nun auch die restliche Welt in den Genuss unserer Musik kommt. Ab sofort zudem Teil der Atomic-Fire-Records-Familie zu sein, setzt dem Ganzen das i-Tüpfelchen auf! Wir arbeiten erst seit wenigen Monaten zusammen, aber ich kann bereits jetzt eines sagen: Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass diese Truppe unsere Musik und Vision genau versteht!“

„Wenn man mich nach meinen liebsten Hardrock-Alben fragen würde, würde ich u.a. immer den selbst betitelten Fair-Warning-Klassiker von 1992 nennen. Welch ein Meisterwerk!“, schwärmt Atomic-Fire-Records-Chef/-Labelmanager Markus Wosgien. „Und wenn wir schon von Europe sprechen: Wer ist in der Kindheit nicht mit deren Kultplatten der 80er und 90er in Berührung gekommen? Nun mit Kee Marcello sowie Tommy Heart zusammenzuarbeiten, ist wie ein wahrgewordener Traum. Schließt Eure Augen, genießt dieses wunderbare Album fühl Euch wieder wie frischverliebte Jugendliche.“

Genügend Gründe für Out Of This World, mit Hanging On die erste Single, die zudem von einem Lyricvideo begleitet wird, zu enthüllen. Jenen Clip gibt es hier auf YouTube zu sehen:

Bestellt die Scheibe im Format eurer Wahl (2CD-Digipak, blaue 2LP) vor, merkt Out Of This World auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert sie euch schon jetzt digital, um Hanging On sofort zu erhalten: https://music.atomicfire-records.com/outofthisworld.

Out Of This World – Tracklist:

01. Twilight

02. Hanging On

03. In A Million Years

04. Lighting Up My Dark

05. Staring At The Sun

06. The Warrior

07. Up To You

08. Ain’t Gonna Let You Go

09. Only You Can Teach Me How To Love Again

10. Not Tonight

Bonustracks:

11. Twilight (Demoversion)

12. In A Million Years (Demoversion)

13. Lighting Up My Dark (Demoversion)

Bonus-Live-CD/-LP:

01. Let The Good Times Rock

02. Burning Heart

03. Save Me

04. Open Your Heart

05. Momentum (Instrumental)

06. Superstitious

07. Ready Or Not

Nicht zufällig heißt Marcellos jüngstes Abenteuer genauso wie das legendäre Multi-Platin-Album, das er 1988 mit Europe veröffentlicht hat. „Als ich von meinem neuen Projekt erzählt habe, schlug irgendjemand vor, ich solle es doch Kee Marcelo’s Europe nennen. Aber das klingt doch furchtbar!“, lacht er. „Tommy hat vorgeschlagen, es stattdessen einfach Out Of This World zu nennen – eben genauso, wie es die Black-Sabbath-Jungs und Dio bei Heaven And Hell getan haben.“

Dieselbe Atmosphäre, dasselbe Händchen für Melodien, dieselben eingängigen Hooks durchdringen dieses Album, dessen jugendliche Kraft und Passion man nicht unbedingt in einem Rockstar vermuten würde, der in den letzten 40 Jahren alles gesehen und gemacht hat. „Mir ist es immer nur um die Musik gegangen. An dieser Leidenschaft hat sich nicht das Geringste geändert“, sagt er. „Ich habe meinen Stil nie geändert, habe nie irgendwas gemacht, was ich nicht gut kann.“

Out Of This World strahlt eine derart libertäre Spielfreude aus, dass man unweigerlich bis über beide Ohren grinsen muss. Diese Musikalität, dieses Zusammenspiel – es klingt alles so verdammt mühelos, dass man kaum glauben kann, es hier mit einem Debüt zu tun zu haben. „Man darf ja nicht vergessen, dass ich Darby und Ken schon ewig kenne“, so der legendäre Gitarrist über seine Rhythmusabteilung. „Wir haben hunderte Konzerte zusammen gespielt, zwischen uns passt kein Blatt. Dasselbe gilt für Tommy: Es hat sofort zwischen uns gefunkt, als wir vor ein paar Jahren das erste Mal zusammengearbeitet haben. Wir sind wie Brüder, wir können unsere Gedanken gelesen. Es hat im Studio keine einzige Hürde gegeben.“

Sänger Tommy Heart ist ähnlich lang dabei wie Kee Marcello und kann dem Gitarristen nur beipflichten: „Man trifft sich, man spielt – und die Funken fliegen“, umreißt er die Chemie in der Band. „Wir müssen nicht mal viel reden, wir lassen einfach die Musik sprechen. Wenn wir gemeinsam spielen, berühren wir uns gegenseitig mit unserer Musik. So etwas findet man nur sehr selten. Niemand muss sich erklären, alle ziehen an einem Strang.“

„Out Of This World hat sich wirklich nie wie ein Projekt angefühlt“, nickt Marcello. „Von Tag 1 ist da dieses Bandgefühl, das man einfach nicht beschreiben kann. Deswegen ist das Album auch so gut geworden. Dieses Gefühl kann man durch nichts ersetzen.“ Schon bei ihrer allerersten Bandprobe in Marcellos Heimatstadt Göteborg waren erste Songskizzen, die später auf dem Debüt landen sollten, entstanden: Twilight, Lighting Up My Dark und In A Million Years. „Ohne es zu wissen, hatten wir uns gleich mitten in unserer ersten Aufnahmesession befunden“, staunt Marcello noch heute. „Alles hat sich so gut angefühlt, so natürlich, dass sich die übrigen Songs praktisch von selbst geschrieben haben.“

Veredelt von verspielter Keyboardmagie aus den Fingern von Deep Purples Don Airey und aufpoliert vom Mix Ron Levisons (Kiss, Bad Company, Ozzy Osbourne, Lynyrd Skynyrd, Vince Neil, Meat Loaf, Heart, Chicago, Damn Yankees u.v.m.), der das erste Mal seit Europes Out Of This World wieder mit Marcello zusammengearbeitet hat, tragen die Songs die untergegangene Ära des melodischen, kunstfertigen, hymnischen Hardrock in die Gegenwart. Von der furiosen ersten Single Hanging On über den Song In A Million Years, der eigentlich auf Europes Prisoner In Paradise hätte landen sollen, bis hin zur übergroßen Hymne Lighting Up My Dark und dem Progrock-Tummelplatz Staring At The Sun beleben Out Of This World im Alleingang ein Genre wieder, das eigentlich schon verloren gewesen war.

Out Of This World sind:

Tommy Heart – Gesang

Kee Marcello – Gitarre, Keyboard

Ken Sandin – Bass

Darby Todd – Schlagzeug

Out Of This World online:

www.outofthisworld.se

www.facebook.com/ootwtheband