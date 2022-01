Memoria Avenue – Memoria Avenue

Hard Rock Fans bekommen nie Langeweile, jeden Release-Freitag werden sie mit neuen Alben förmlich zugeschüttet. Unglaublich viele Alben des Genres erreichten uns letztes Jahr. Eins dieser Langeisen ist Memoria Avenue, das Debütalbum des gleichnamigen Projektes um den norwegischen Sänger Jan Le’Brandt, der nicht nur den Lead Part ausschmückt, sondern auch bei den Backingvocals ordentlich mithilft. In fast 55 Minuten finden zwölf Nummern auf dem Langeisen Platz, auf dem Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep Purple), Fergie Frederiksen (ex-TOTO), Rob Moratti (ex-Saga), Steve Overland (FM) und Tony Mills (TNT, Shy) ihre Finger mit im Spiel haben. Ein Line-Up mit blutjungen Anfängern bekommt man nicht vorgesetzt, sondern blickt auf gestandene Herren, die es unter einem neuen Deckmantel noch mal wissen wollen. Ihre melodische Ausrichtung geht bis in den AOR, stimmige Refrains wie bei Can’t Blame It On The Rain ebnen den Weg durch die Platte. Viel muss der Mastermind selber leisten. Gesangslastig setzen Memoria Avenue viel auf die Künste von Jan Le’Brandt. Das Quartett kann jedoch auch musikalisch überzeugen. Bei den Membern wäre alles andere auch ein Trauerspiel, das muss man in aller Härte ganz fair hier aufführen. Die dadurch erschaffenen Erwartungen werden zwar gestillt, was fehlt, sind große Hymnen, die auf dem Debüt gänzlich fehlen. Verträumte Titel greifen wie das berühmte Uhrwerk ineinander, lassen aber für große Sprünge keinen Platz zwischen den engmaschigen Zahnrädern. Bjørn Olav Lauvdal am Schlagzeug führt das Quartett als Taktgeber durch Waiting Forever oder Sometimes. Gute-Laune-Rock für den stressige Alltag trifft die Ohren butterweich und drängt die dunklen Gedanken zumindest während der Laufzeit zur Seite. Die Gitarre von Tor Talle spuckt kleine Soli aus, die für weitere Lockerung sorgen. Die dichten Backvocals drücken und setzen das Gesamtgebilde wunderbar in Szene. Für mich ein typisches Album für zwischendurch, das bei der Arbeit, beim Kochen oder beim geselligen Spieleabend laufen kann.

