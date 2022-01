Autumns Child – Angels Gate

Entstanden aus der Melodic-Rock-Größe Last Autumn’s Dream, die 14 Alben in unterschiedlicher Besetzung veröffentlichten, erscheint nun mit Angels Gate bereits das zweite Album von den Schweden Autumns Child. Leader Mikael Erlandsson schafft es nach dem 2019er-Debüt, mit seiner Weltklassebesetzung wieder eine Scheibe hervorzubringen, die mehr Beachtung verdient hätte. Das Line-Up besteht aus Mikael Erlandsson, der Gesang und Main-Keyboards beisteuert, Robban Bäck (Mustach, ex-Eclipse) an den Drums, die Neubesetzung Johan Strömberg am Bass sowie Pontus Åkesson (Moon Safari) an der Gitarre. Dazu kommen noch Jona Tee (H.E.A.T) mit zwei Soli am Keyboard und Claes Andreasson (Heartbreak Radio) am Piano bei Don’t Ever Leave Me als Gastmusiker. Produziert haben es Claes Andreasson und Mikael Erlandsson selbst. Der Mix und das Mastering von Mikael Andersson fand im Soundport Studio im schwedischen Ulricehamn statt.

Feines Handwerk mit starken Songs prägt die neue Platte. Schon der Einstieg mit Where Angels Cry offenbart die Qualitäten der Band. Es ist ein härterer Melodic Rock mit einer nordischen Note. Schon beim zweiten Song Aquarius Sky kommt ein feines, unwiderstehliches Keyboard-Solo von Jona Tee zu Gehör. Das Album ist energiegeladen und randvoll mit Grooves vom Heavy Rock der 80er-Jahre. Es ist riffgeladen, einfach und direkt. Die Songs haben eine sehr eingängige Hook, ständig mit einem liebenswerten Gefühl, in eine andere Zeit zurückversetzt zu sein. Oft werden die Songs durch Soli von Keyboard, Bass oder Gitarre aufgewertet. Wer sich bei Bands wie Whitesnake, 10cc, Styx, Supertramp (The Dream Of America hätte auch von ihnen sein können) oder anderen aus der Ära wohlfühlt, sollte hier unbedingt einmal hineinhören. Drei Balladen kann das Album gerade noch ab, ohne allzu langweilig zu werden. Die Nähe zu Billy Joel ist nicht zu leugnen. Aber egal, welches Tempo die Songs gerade haben, der Gesang von Mikael Erlandsson passt stets wie der Punkt auf das i.

Eine Hommage an die Gute alte Zeit? Nein! Eigenständiger moderner Sound im Stile des Melodic Rock der Achtziger. Hervorragende Soli, Tempowechsel, ansprechende Hooks und ein Songwriting, das abwechslungsreich daherkommt. Man merkt, dass Mikael Erlandsson einer der Produktivsten des Genres ist. Mitsamt der Vorgänger ist es, glaube ich, das siebzehnte Album des Sängers, Songwriters und Produzenten. Ich persönlich hätte mir mehr Tempo gewünscht. Gerade der abschließende Song Your Words plätschert nur so dahin und kann als die „Quotenballade“ angesehen werden.

Neben den digitalen Versionen zum Download und Stream erscheint das Album nur auf CD. In der Japan-Version ist noch ein weiterer Track, Back To The Other Side Arrivals, enthalten.

