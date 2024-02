Stormhunter: veröffentlichen „Vagabond“ Single und Lyricvideo

Am 21. März erscheint das langerwartete neue Album der süddeutschen Heavy Metaller vom Stormhunter! Zwar erschienen 2020 und 2022 mit Ready For Boarding und Strangle With Care zwei vielbeachtete EPs, aber der letzte Longplayer liegt bereits stattliche zehn Jahre zurück. Auf Best Before: Death setzt die Band ihre Tradition des klassischen „German Heavy Metal“ fort, verzichtet nach wie vor auf Keyboards in ihren Arrangements und hat stattdessen ein bisschen den Anteil an Chören erhöht, welche den neuen Songs noch etwas mehr Hymnencharakter verleihen. Ab sofort gibt es mit Vagabond eine erste Kostprobe als digitale Single auf allen Download und Streaming Portalen und als Lyricvideo auf YouTube. Check it out!

Best Before: Death Tracklist:

1. Morituri Te Salutant (Instr.)

2. Reaper

3. Altar Of Illusions

4. Nightmare

5. Fallen Angel

6. Death

7. Empty Shell

8. Vagabond

9. Berceau De L’Enfer

10. War Is Peace

11. A Mourning In August (Instr.)