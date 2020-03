Stunde Null: Präsentieren ‚Dieses Leben Schreibt Geschichte‘

Stunde Null veröffentlichte heute den neuen Song Dieses Leben Schreibt Geschichte. Dieses Stück entstand in den letzen Wochen der Ausgangssperre und soll zeigen, dass jede Veränderung auch eine Chance auf einen positiven Wandel mit sich bringt. Außerdem appelliert es an Menschlichkeit und Zusammenhalt. Dies unterstreicht Stunde Null dadurch, in dem sie sich zahlreiche Gastsänger für dieses Projekt holten: Tracy Merano, Martin Perkmann, Philipp Burger, Matthias Rabensteiner, Philipp Trojer, Nicole Uibo und Andrea Rabensteiner.

In einem emotionalen Text erklärt die Band, warum sie Dieses Leben Schreibt Geschichte geschrieben hat:

„Liebe Freunde,

voller Freude präsentieren wir euch „Dieses Leben schreibt Geschichte“. Dieser Song entstand in den letzten Wochen der sozialen Isolation und ist für uns ein sehr wichtiges Herzensprojekt, deshalb möchten wir euch dazu einen etwas tieferen Einblick geben.

Ende 2014 waren wir fünf in einer Situation, die sehr viele Parallelen zur aktuellen Corona-Krise aufweist. Wir wollen natürlich nicht unsere persönlichen Erfahrungen einer weltweiten Pandemie gleichstellen, doch denken wir, dass unsere Gefühlslage in jener Zeit die aktuellen Gedanken vieler Menschen widerspiegelt.

Unser Leben schien damals auf den Kopf gestellt. Das Feuer, das uns antrieb, war erloschen und wir wollten den verbleibenden Rauch fangen. In dieser vermeintlich aussichtslosen Situation erkannten wir etwas sehr bedeutendes: Durch den Verlust des Altbekannten bietet sich die Chance auf einen Neuanfang, die Chance unvoreingenommen etwas neues, etwas besseres zu schaffen – eine Stunde Null. Für uns war diese Erkenntnis so wichtig und beflügelnd, dass wir uns diesen Begriff auf die Fahne schrieben.

Im Moment durchleben wir alle eine Stunde Null. Unser aller Leben hat sich in den letzten Wochen stärk verändert, meist ins Schlechte. Und genau deshalb haben wir diesen Song geschrieben, wir wollen Zuversicht und Mut schenken. Denn auch wenn keiner weiß, was nach all dem hier sein wird, wir sind uns einer Sache sicher: Wir dürfen jetzt nicht den Mut verlieren, denn letztendlich sind wir es, die die Zukunft gestalten. Auch die Zukunft nach dieser Krise. Das geht aber nur gemeinsam, niemand schafft es alleine aus dieser Situation. Auch unser Song sollte diese Idee des Zusammenhalt weiter fördern, darum freut es uns sehr auf „Dieses Leben schreibt Geschichte“ zahlreiche Gastsänger zu haben. Zusammen sind wir stärker – lasst uns das niemals vergessen.

Dieses Leben schreibt Geschichte. Die Feder dafür liegt in deiner Hand.

p.s.: Viele Menschen stehen durch COVID-19 am finanziellen Abgrund. Wir möchten deshalb auf die wunderbare Organisation „Südtirol hilft“ hinweisen, die Spenden für bedürftige Familien sammelt. Jeder Cent kommt bei den Bedürftigen an, somit zählt jede Spende – egal in welcher Höhe. Danke! KLICK“

Hier geht es zum Video: