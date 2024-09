Subway To Sally: überraschen mit der Ankündigung ihres 15. Studioalbums

Totgesagte leben länger – das beweisen die deutschen Großmeister des Folk Metal Subway To Sally auf ihrem 15. Studioalbum Post Mortem, das am 20.12.2024 via Napalm Records erscheint. Noch keine zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung des 2023 erschienenen Vorgängers Himmelfahrt vergangen und eigentlich, so hatte die Band es im Geheimen geplant, sollte es die letzte Albumveröffentlichung sein. Mit einem symbolträchtigen Titel wollte die genreprägende Band aus Potsdam ihre über 30-jährigen Karriere gebührend abschließen. Doch es kam anders. Subway To Sally hatten mit ihrer Musik fraglos den Nerv der Zeit getroffen und die Reaktionen auf Himmelfahrt waren seitens der Fans wie Kritiker überwältigend positiv und nach einer vielerorts ausverkauften Tour war klar, dass das 14. Album noch nicht das letzte Kapitel war. Das Albumrelease hatte eine unzähmbare Leichtigkeit und Energie entfesselt, die ihre Kreativität derartig entfachte, dass Subway To Sally nun nach dem schnellsten Schaffensprozess der Bandgeschichte mit dem brandneuen Meisterwerk Post Mortem in den Startlöchern stehen.

Subway To Sally kommentieren:

„Die Welt um uns herum ist noch immer im Wandel. Vorherrschend ist das Gefühl, dass nichts besser, sondern im Gegenteil immer schlechter wird. ‚Der schwarze Tod‘ ist zwar vorüber, aber es blieb der ersehnte Freedom Day nach Corona aus. Stattdessen scheint ein Problem das nächste zu ersetzen. Wir leben in Zeiten des grandiosen Scheiterns. Alles pendelt zwischen Dunkelheit und Euphorie. Die Menschen sehnen sich nach Ablenkung, nach Vergessen, nach Feiern und Freiheit, wenn auch nur für den Moment.

In unserer Musik sprechen wir die Sehnsüchte und Ängste der Menschen an, aber auch ihre Hoffnungen und Träume. In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, möchten wir eine Konstante sein – eine Stimme der Authentizität und Menschlichkeit inmitten der Turbulenzen des Lebens.“

Post Mortem Tracklist:

1. Introitus

2. Phönix

3. Post Mortem

4. Wunder

5. Nero

6. Unter Dem Banner

7. Herz In Der Rinde

8. Lumpensammler

9. Stahl Auf Stahl

10. Atlas

11. Kummerkind

12. Eisheilige Nacht

13. Die Erde Bebt

Post Mortem wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1 LP Gatefold Liquid Black (exklusiv im Napalm Records Mailorder – streng limitiert)

– 1 LP Gatefold Splatter (exklusiv im Napalm Records Mailorder – streng limitiert)

– 2 CD mit 24-seitigem Mediabook + Kelch (exklusiv im Napalm Records Mailorder – limitiert)

– 1 CD Jewel Case + Kelch (exklusiv im Napalm Records Mailorder – limitiert)

– 1 LP Gatefold Black + Kelch (exklusiv im Napalm Records Mailorder – limitiert)

– 1 LP Gatefold Black

– 2 CD mit 24-seitigem Mediabook

– 1 CD Jewel Case

– Digital Deluxe Album

– Digital Album

Subway To Sally feiern mit dem 15. Studioalbum ihre Wiedergeburt!

Das neue Meisterwerk von Subway To Sally beginnt mit dem Paukenschlag Phönix und feiert die erneute kreative Auferstehung der Folk Metal Instanz. Auf Post Mortem richten die Potsdamer ihren Blick nicht zurück, aber auch nicht in die Zukunft, sondern liefern eine scharfe Gegenwartsanalyse. Songs wie Wunder, Nero, Lumpensammler oder Die Erde Bebt bieten die charakteristische Klanglandschaft der Band und entfalten gesellschaftskritische Dimensionen, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu erheben. Dieser ernsthaften Seite stehen mitreißende Tracks gegenüber, die das Leben und die schlichte Freude an der Musik feiern. Der hymnische Titeltrack Post Mortem, das mitreißende Unter Dem Banner oder die poetische Ballade Herz In Der Rinde entfesseln eine unheimliche Spielfreude. Alle Songs vereinen die vertrauten Trademarks, wie großartige Melodien und tiefgründige Texte, aber wirken dabei niemals redundant. Das eindringliche Atlas verarbeitet melancholisch griechische Mythologie und von einer härteren, aber gleichzeitig sehr melodischen Seite zeigen sich die Folk Metaller bei Stahl Auf Stahl. Für dieses Stück konnten ihre Labelkollegen Warkings als Featuregäste gewonnen werden, die mit ihrem Power Metal dem Track eine besondere Note verleihen und mit den englischen Lyrics im Refrain kehren Subway To Sally zu ihren Uranfängen zurück. mit Kummerkind mentale Schwierigkeiten, denen manche Menschen sich nicht entziehen können und beweisen damit erneut, wie präzise sie den Zeitgeist erfassen.

Subway To Sally kommentieren:

„In dieser Welt aus Widersprüchen und Veränderungen eine Stimme zu finden, scheint schwierig. Doch bei genauerer Betrachtung findet man Parallelen in der Geschichte und in der Kunst. Was haben Putin und Nero oder Oppenheimer und Prometheus gemeinsam? Was entsteht aus der Asche Roms? Wiederholt sich Geschichte tatsächlich das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce?“

Dieses Spannungsfeld zwischen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, Kunst und politischer Realität füllen Subway To Sally gekonnt mit ihrer Musik und stellen mit Post Mortem zweifellos klar, dass sie lebendiger sind als je zu vor.

Erlebe Subway To Sally live!

Eisheilige Nacht 2024

w/ Warkings, Support: The O´Reillys & The Paddyhats + Harpyie

13.12.24 CH – Pratteln / Z7

14.12.24 DE – Stuttgart / Im Wizemann

20.12.24 DE – Dortmund / PLWM

21.12.24 DE – Giessen / Hessenhallen

22.12.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof

26.12.24 DE – Braunschweig / MEG

27.12.24 DE – Würzburg / Posthalle

28.12.24 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.12.24 DE – Bremen / Pier 2

30.12.24 DE – Potsdam / Waschhaus

Subway To Sally sind:

Eric Fish – Gesang, Flöten, Dudelsack

Ally Storch – Violine

Bodenski – Drehleier, Akustikgitarre, Gesang

Simon – Akustikgitarren, Trumscheit, Gesang

Ingo Hampf – Gitarre, Laute

Simon Michael – Schlagzeug, Percussion

Subway To Sally online:

