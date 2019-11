Suicide Silence: Musikvideo zu „Love Me To Death“ enthüllt

Die kalifornischen Extreme Metal-Titanen Suicide Silence werden ihr sechstes Studioalbum, Become The Hunter, am 14. Februar 2020 via Nuclear Blast veröffentlichen. Nun hat die Band in Form von Love Me To Death einen weiteren Song samt Musikvideo daraus online gestellt. Seht euch den FSK 18-Streifen, der einmal mehr in Zusammenarbeit mit Scott Hansen (Digital Thunderdome) entstanden ist, hier an:

Kauft oder streamt Love Me To Death hier.

Bereits letzte Woche hat die Truppe ein Musikvideo zu Meltdown enthüllt. Zu sehen gibt es dieses hier:

Become The Hunter wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

1. Jewelcase-CD

2. Vinyl

2.1. knochenfarben, schwarz gesplattert (llimitiert auf 1.500 Stück)

2.2 durchsichtig w/ black/white splatter (limitiert auf 600 Stück)

Become The Hunter Tracklist:

01. Meltdown

02. Two Steps

03. Feel Alive

04. Love Me To Death

05. In Hiding

06. Death’s Anxiety

07. Skin Tight

08. The Scythe

09. Serene Obscene

10. Disaster Valley

11. Become The Hunter

Become The Hunter wurde von Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Hatebreed) im The Omen Room produziert, während sich Josh Wilbur (Trivium, Lamb Of God, Gojira) um den Mix und Ted Jensen (Pantera, Deftones, Slipknot) in den Sterling Sound Studios (Nashville, TN) um das Mastering der Scheibe gekümmert hat. Das Albumartwork stammt aus der Feder von Adrian Baxter.



Suicide Silence live:

Lateinamerikatour 2019

w/ Revocation

19.11. CO Cali – Distorsion Hellfire Club

20.11. RCH Santiago – Blondie *VERSCHOBEN*

21.11. RA Buenos Aires – The Other Place *VERSCHOBEN*

23.11. BR São Paulo – The House *VERSCHOBEN*

24.11. PY Asunción – Sala García Lorca *VERSCHOBEN*

30.11. USA Anaheim, CA – Chain Reaction (w/ TBA, Pathology, Anhedonia, The Mendenhall Experiment)

Suicide Silence sind:

Eddie Hermida | Gesang

Chris Garza | Gitarre

Mark Heylmun | Gitarre

Daniel Kenny | Bass

Alex Lopez | Schlagzeug

