Immer wieder gerne schaut die nächste Bestätigung beim SUMMER BREEZE Open Air vorbei, auch wenn sie dafür aus den finnischen Wäldern anreisen müssen. KORPIKLAANI!

Die finnische Folk Metal-Band hat seit jeher einen super Stand bei Euch, was nicht weiter verwunderlich ist, lassen ihre Huppa-Tracks niemanden vor der Bühne stillstehen. Gepaart mit einer ordentlichen Dosis Härte und bratenden Gitarren, kommt bei jedem KORPIKLAANI-Auftritt schnell sowas wie Volksfeststimmung auf. Nun also ein weiteres Mal auch in Dinkelsbühl, wo die Nordmänner ein buntes Potpourri ihrer Karriere zum Besten geben werden. Trinkhörner raus, Fellstiefel an, Kehlen befeuchtet und ab dafür!

ANNISOKAY kommen zum SUMMER BREEZE Open Air 2018 und das ist viel mehr als ’okay’, das ist fantastisch! Post Hardcore/Metalcore aus Deutschland, der locker mit globalen Szenegrößen auf höchstem Niveau mithält.

ANNISOKAY haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass die Symbiose aus emotionsgeladenen Cleans, mächtigen Screams und abwechslungsreichem Songwriting guter Proviant für den Weg auf die größten Bühnen dieser Welt ist. Die zehnjährige Bandgeschichte sieht man dem Quintett keinesfalls an, frisch wie eh und je wird man von ANNISOKAY in den Bann gezogen. Wer die Band live feiern, kennenlernen oder einfach nur genießen will, der hat dazu in Dinkelsbühl die Chance. Zielstrebig zelebriertes Metalcore-Handwerk, das wird grandios!

