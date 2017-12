Wacken 2018: Mit Sólstafir und John Diva & The Rockets Of Love

Die heutigen Bands im W:O:A Adventskalender bringen eine Portion Glam und Post Metal für unser Lineup!

Atmosphärische Melodien gepaart mit der rauen isländischen Natur, das sind Sólstafir. Die Wurzeln der Band liegen im schroffen skandinavischen Black Metal, davon ist mittlerweile jedoch nicht mehr viel übrig geblieben. Die Band hat sich kontinuierlich in die Richtung des Post Rocks und Metals entwickelt und sie erschafft damit eine ganz eigene Magie!

John Diva & The Rockets Of Love

John Diva und seine Mannen gehen erneut aufs Ganze! Das schrille Glam-Phänomen lässt erneut die Sau raus und präsentiert die größten Hits der Hard Rock und Glam & Hair Metal Szene in einer mehr als gelungenen Show. Bereits 2014 und 2015 rockte die Band das W:O:A, nun wird es Zeit für die dritte Runde!

