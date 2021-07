Summer Breeze 2021: Rückabwicklung und Supporter Programm

Lest hier die aktuellen Neuigkeiten vom Summer Breeze 2021:

„Liebe Fans und Freunde,

aktuell läuft die Rückabwicklung (www.summer-breeze.de/sboa2021) der bereits gekauften Tickets für das Summer Breeze 2021. Wenn ihr für das Festival 2021 Tickets bestellt habt, dann solltet ihr eine Mail von uns erhalten haben, die euch zu einem Formular in unserem Shop führt, wo ihr eure Entscheidung für das Festival 2022 treffen könnt.

Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn wir euch 2022 als unsere Gäste in Dinkelsbühl begrüßen dürfen! Mit einem Umtausch in ein Ticket 2022 ermöglicht ihr uns weiter mit voller Kraft an einer unvergesslichen Festivaledition für das nächste Jahr zu arbeiten.

Wer uns zusätzlich unterstützen möchte, findet mit dem Supporter Programm die Möglichkeit dazu und darf sich zusätzlich über limitiertes Merchandise freuen! www.summer-breeze.de/supporterprogramm

Danke!

Hier geht es zur Rückabwicklungsübersicht!

Zeitgleich zur Rückabwicklung gilt bis zum 31.08. der günstigste Preis von 149,-€ für das Summer Breeze Open Air 2022. Sichere dir jetzt dein Ticket bei uns im Shop!“