Terrorstahl: unterschreiben beim Deutschrocklabel – neue EP im Oktober

Die deutschsprachigen Metaller Terrorstahl haben beim Deutschrocklabel, dem Sublabel von Boersma-Records, unterschrieben. Die 2010 gegründete Band hat auch bereits eine neue VÖ in der Planung. Am 01.10.2021 wird die EP Schweigen über die neue Labelheimat erscheinen. Die EP kann bereits jetzt vorbestellt werden: https://deutschrocklabel.fanlink.to/Terrorstahl

Schweigen Tracklist:

01. Schweigen

02. Das Ritual

03. Schwarze Witwe

04. Seelensterben

05. Kathedrale Der Angst

Über Terrorstahl

Die Band wurde im Jahr 2010 durch Andy Rösler alias The Reaper (Gitarre/Gesang) und seinem Bruder Sascha (Schlagzeug) gegründet. Schon ein Jahr später komplettierte der Zugang des Bassisten Schmitzi die Band. Der Sound der Band war anfangs stark durch Thrash Metal Bands wie Sodom und Kreator geprägt. Man spielte einige Konzerte und fand sich rasch im Studio ein, um die erste CD namens Realität aufzunehmen, die sich relativ gut verkaufte. Schnell wurde jedoch klar, dass man Verstärkung in Form eines zweiten Gitarristen benötigt, da sich so mehr musikalische Möglichkeiten ergeben. So wurde Daniel auf einer Party vom Fleck wegengagiert. Von nun an wurde viel mit Melodien experimentiert und es viel auf, dass es bei Double Lead Parts einen Druckabfall im Sound gab. Die Lösung war ungewöhnlich, aber auch simpel: ein dritter Gitarrist musste her und der wurde einige Zeit später auch gefunden in Form von Matze der seitdem die Sologitarre spielt. Und plötzlich war der richtige Sound gefunden. Harte Gitarrenklänge aus sämtlichen Metal Genres gespickt mit Double Lead Parts, die an Thin Lizzy erinnern aber dabei nicht an härte verlieren. Das gepaart mit deutschen Texten ist das Erfolgsrezept, dass von nun an die Metal-Szene ordentlich aufmischen sollte. Im Jahre 2018 wurde der alte Schlagzeuger durch Earnest ersetzt der sehr versiert und nach allen Regeln der Kunst von nun an die Felle verdrischt. Mit ihm konnte auch die nächste Demo CD Gebete Eines Sünders schnell realisiert werden. 2021 sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden also enterte man das Blackhole Studio in Duisburg, um dort die EP Schweigen aufzunehmen und genau mit diesen Aufnahmen konnte man Sascha Boersma überzeugen Terrorstahl mit seinem Deutschrock Label unter Vertrag zu nehmen. Und so sollte das Jahr 2021 das erfolgreichste der bisherigen Bandgeschichte werden.

Alle weiteren Infos zur Band:

http://www.terrorstahl.com

https://www.facebook.com/Terrorstahl-278904922133159