Novelists FR: neue Single/Video „Do You Really Wanna Know?“ veröffentlicht

Nach ihrem erfolgreichen Comeback mit Lost Cause und zuvor in diesem Jahr mit Terrorist, legen Novelists FR mit ihrem dritten Banger gleich noch eine Schippe obendrauf!

Do You Really Wanna Know? bekräftigt die Ambitionen der Band, weiterhin einen Hit nach dem anderen rauszuhauen. Novelists FR werden Anfang 2022 zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder auf Europa-Tour gehen und im Sommer ihr bisher größtes Festival spielen.

Seid gespannt!

Novelists FR sind:

Tobias Rische – Gesang

Florestan Durand – Gitarre

Nicolas Delestrade – Bass

Amael Durand – Schlagzeug

Novelists FR online:

https://www.facebook.com/NovelistsFR

https://novelistsofficial.com