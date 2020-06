Novelists Fr: veröffentlichen neue Single ‚After The Rain‘ (Alternative Version)!

Frankreichs visionärste Progressive-Metal-Band Novelists Fr veröffentlichten ihr brandneues Studioalbum C’est La Vie anfang diesen Jahres!

Ein wahres Meisterwerk, das die erfolgreichen Veröffentlichungen der Songs Head Rush, Somebody Else, Modern Slave und C’est La Vie beinhaltet!

Heute präsentiert die Band ihre alternative Version von Rain – genannt After The Rain!

Schaut euch das Lyricvideo zu After The Rain jetzt an:

C’est La Vie Tracklist:

01. Somebody Else

02. Deep Blue

03. Lilly

04. Modern Slave

05. C’est La Vie

06. Head Rush

07. Kings Of Ignorance

08. Rain

09. Human Condition

Was sagen wir zum Album: