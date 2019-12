Supersuckers: neues Album „Play That Rock ‚N‘ Roll“ erscheint am 07.02.2020

„Ain`t going to stop until I stop it, ain’t going to let it go until I drop it”, knurrt Supersuckers-Frontmann Eddie Spaghetti in Ain`t Gonna Stop, dem Opener des 13. Studioalbums seiner Band. Eingespielt an vier drückend-heißen Tagen in Willie Nelson’s Studio in Austin, Texas, rockt Play That Rock ’n‘ Roll mit Amphetamin-geschwängerter Intensität, liefert muskulöse Riffs und große Refrains und hat weit mehr als nur billige Taschenspielertricks im Ärmel.

Songs wie Bringing It Back und Last Time Again liefern eine an die Ramones erinnernde Klangwand, mit freundlichen Grüßen von Gitarrist ‚Metal‘ Marty Chandler, während You Ain`t The Boss Of Me an die Dirty Deeds Done Dirt Cheap-Ära von AC/DC erinnert, dabei allerdings nicht sonderlich ernst genommen werden sollte. Zudem stellen Eddie und seine beiden Mitstreiter sicher, dass die berühmte Supersuckers-Ironie auch in That´s A Thing? und Gettin` Into Each Other`s Pants durchschimmert. Darüber hinaus enthält das Album eine mitreißende Coverversion von Michael Monroes Dead, Jail Or Rock ’n‘ Roll sowie ein längst überfälliges Revival der von Allen Toussaint verfassten Nummer A Certain Girl.

Seit 30 Jahren liefert die Gruppe konstant auf allerhöchstem Niveau ab, oder wie Eddie Spaghetti es formuliert: „Die Supersuckers gibt es schon lange. Sogar sehr lange! Und die Tatsache, dass wir immer noch existieren, hat gute Gründe. Wir lieben den Rock ’n‘ Roll immer noch, es gibt zu ihm einfach keine Alternative. Und auch keine andere Erklärung, weshalb wir auch heute noch frische, neue Rockmusik veröffentlichen. Okay, niemand BRAUCHT sie, aber – zur Hölle! – fast jeder WILL sie! Also, voila: ein weiteres Meisterwerk in bester Rock ’n‘ Roll-Qualität. Natürlich ist diese Scheibe für einige wenige gemacht, für die Stolzen, für Menschen mit tadellosen Geschmack, für Kenner von Qualität, aber es macht uns glücklich zu wissen, dass wir es immer noch können. Möglicherweise sind wir ja sogar besser als jemals zuvor, und genau das macht die Sache so spannend. Hier ist sie also, unsere Liebeserklärung an den wahren, arschtretenden Rock ’n‘ Roll. Deshalb gilt: einschalten, aufdrehen und hören, wie die Supersuckers den wahren Rock ’n‘ Roll spielen!“

Play That Rock ’n‘ Roll erscheint in Europa über SPV/Steamhammer am 7. Februar 2020 als CD DigiPak, LP Version (rotes Vinyl), Download und Stream.

Der Vorverkauf startet am 13. Dezember zusammen mit dem Release der ersten Digital-Single Ain’t Gonna Stop (Until I Stop It).

Tracklisting:

1. Ain’t Gonna Stop (Until I Stop It)

2. Getting Into Each Other’s Pants

3. Deceptive Expectation

4. You Ain’t The Boss Of Me

5. Bringing It Back

6. Play That Rock ’n‘ Roll

7. That’s A Thing

8. Last Time Again

9. Die Alone

10. Dead, Jail Or Rock ’n‘ Roll

11. A Certain Girl

12. Ain’t No Day

Supersuckers Tourdaten 2020

19.03. München – Folks Club

20.03. Stuttgart – Goldmark’s

21.03. Kempten – SkyLounge

22.03. Wiesbaden – Schlachthof

23.03. CH-Solothurn – Kofmehl

24.03. Köln – Sonic Ballroom

25.03. Kassel – Goldgrube

26.03. Berlin – Wild At Heart

27.03. Weinheim – Cafe Central

28.03. Lauchhammer – Real Music Club

http://supersuckers.com/

https://de-de.facebook.com/supersuckers/