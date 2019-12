Helloween: kündigen »United Alive World Tour Part II« an

Mächtig Alive.

„Das Feedback in den sozialen Medien war überwältigend! Unzählige Male ‚Das war die Show meines Lebens!’ zu lesen, gibt einem den absoluten Kick, den Fans noch mehr zu bieten! Auf geht’s in die nächste Runde!“ – Sascha Gerstner

Die Gänsehaut will nicht vergehen. Beim Rückblick auf die von der Fachpresse zur „Tour des Jahres“ gekrönte Pumpkins United World Tour wird uns noch immer heiß und kalt. Die Jubelstürme, die schon bei der Ankündigung des Metal-Gipfeltreffens durch mindestens 32 Länder auf drei Kontinenten fegten, waren allerdings nichts gegen die Euphorie von über einer Million Fans in ausverkauften Hallen und auf Megafestivals von West nach Ost. Und auch wenn es mit Live-CD und DVD/Blu-ray atemberaubende Zeitdokumente gibt – keiner will sich ernsthaft vorstellen, dass es das gewesen sein soll…

Brandneu Alive.

„Die Pumpkins United World Tour 2017-2019 hat uns zu einer echten Band zusammengeschweißt – jetzt sind wir superheiß drauf, gemeinsam ein neues Studioalbum aufzunehmen. Es ist künstlerisch extrem spannend!“ – Andi Deris

Es wird konkret: Direkt nach der massiven Brasilientour mit den Scorpions und Iron Maiden ist die Pumpkins United-Besetzung in den H.O.M.E. Studios gelandet (in Hamburg, wo 1984 alles begann), um an brandneuem Material zu arbeiten. An denselben Reglern also, an denen Alben wie Master Of The Rings, Time Of The Oath oder Better Than Raw entstanden sind, wird ein jetzt schon legendäres Studioalbum analog und bewusst ‚back to the roots’ eingespielt. Mit Kiske und Hansen sowie Dani Löble am Originalkit von Ingo Schwichtenberg ist eines klar: Mehr Helloween-Vibe geht nicht. Breit grinsend und mit ungebremster United-Wucht tritt uns das Album Ende August/Anfang September die Tür ein – produziert von Charlie Bauerfeind und Dennis Ward, die nach eigener Aussage aus Tonnen von exquisitem Material wählen dürfen…

Ultimativ Live Alive.

„Es hat schon bei der ersten Tour riesig Spaß gemacht, aus all den Alben eine Show zu kreieren und mit dem neuen Album legen wir noch einen drauf. Wir werden natürlich wieder Klassiker im Set haben – insbesondere die Songs, die wir auf der ersten Tour nicht gespielt haben!“ – Markus Grosskopf

Es ist offiziell: Die United Alive World Tour Part II kommt! Auch wenn es spannend bleibt, wie Album und Tour heißen werden – die wichtige Nachricht ist: Die ultimative Helloween-Party geht weiter. Und es gibt 1000 gute Gründe, wieder dabei zu sein: Neben der Fullspeed-Hit-Achterbahn durch drei Jahrzehnte gibt’s das frischgebackene Album zum ersten Mal live auf die Ohren. Ab September 2020 gibt das legendäre United-Line-Up wieder Vollgas: noch gewaltiger, noch halsbrecherischer und noch ultimativer – mit neuem Songmaterial und jeder Menge PS unter der Haube zur bombastischen United Alive World Tour Part II.

Europa 2020

26.09. SK Zvolen – Ice Stadium

27.09. A Wien – Gasometer

29.09. CH Zürich – Samsung Hall

30.09. I Mailand – Lorenzini District

02.10. D Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

04.10. UK Manchester – Academy

05.10. UK London – Brixton Academy

07.10. F Paris – L’Olympia

08.10. LUX Luxemburg – Rockhal

09.10. F Lyon – Le Transbordeur

11.10. E Madrid – WiZink Center

12.10. E Barcelona – Sant Jordi Club

15.10. CZ Prag – TBA

16.10. D Bochum – RuhrCongress

17.10. D Hamburg – Sporthalle

19.10. H Budapest – Papp László Sportaréna

20.10. PL Kattowitz – Międzynarodowe Centrum Kongresowe

23.10. RUS Moskau – Adrenaline Stadium

25.10. RUS St. Petersburg – A2 Green Concert

27.10. EST Tallinn – Noblessneri valukoda

29.10. FIN Helsinki – Black Box

31.10. S Göteborg – Partille Arena

Weitere Termine in der restlichen Kürbiswelt sind in Arbeit…!

