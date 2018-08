RGENDWO IN NEW JERSEY — „Letztendlich sind wir als Band genauso geworden, wie wir es angedroht haben“, sagt Sänger/Bassist Eddie Spaghetti, der wie immer von unterwegs anruft. Mit insgesamt 30 Jahren auf dem Tacho feiert die selbsternannte „Greatest Rock´n`Roll Band in the World“ ihr Jubiläum mit dem brüllend lauten Suck It. Das zwölfte Studioalbum der Supersuckers zeigt ein vom ersten Ton an rücksichtsloses, rigoros ablieferndes Trio, das wie eine Reinkarnation von Motörhead klingt und Lemmys Aura durch die krächzende Stimme seines Frontmannes weiterleben lässt: „You said to grab it, just hook or stab it, and now I gotta have it – all of the time.“

„Von dem Moment an, als wir diesen Vibe spürten, waren wir von ihm gefesselt“, sagt Eddie über ‚All Of The Time‘, mit dem ein Album startet, das er und seine aktuelle Besetzung um Gitarrist Marty Chandler und Schlagzeuger Chris Von Streicher im Frühjahr 2018 im ´Bismeaux Studio` in Austin, Texas aufgenommen und dabei sämtliche zehn Track in nur vier Tagen eingespielt haben. „Es klingt großartig“, sagt Eddie, „und es gibt kein einziges Lick, von dem ich wünschte, dass wir es zurückgehalten hätten.“

Alles in allem bringt Suck It einen alten Freund zurück ins Bewusstsein, mit dem man gerne abhängt, auch wenn dessen Leben zurzeit tief in der Krise ist. „Normalerweise liefere ich meine beste Arbeit ab, wenn es mir gut geht“, sagt Eddie. „Eigentlich vermeide ich, allzu dunkle Aspekte in meinen Rock´n`Roll unterzubringen, aber sie machen die neue Scheibe noch interessanter. Ich habe eingesehen, dass das, was wir machen, nicht jedermanns Sache ist. Trotzdem finde ich, dass wir richtige Hits am Start haben. Diese Scheibe klingt wie etwas, das von Männern um die 50 geschaffen wurde, die schon lange im Geschäft sind und noch immer nicht die naive Hoffnung aufgegeben haben, dass eines Tages irgendjemand ihre Songs hört und sie so populär macht, wie sie es verdient haben. Denn das ist die reine Wahrheit.”

Suck It erscheint in Europa über SPV/Steamhammer am 21. September 2018 als CD DigiPak, LP Version, Download und Stream.

Tracklisting:

1. All Of the Time 5:14

2. The History of Rock ’n‘ Roll 5:37

3. Dead Inside 3.33

4. Breaking My Balls 3:10

5. The Worst Thing Ever 3:46

6. What’s Up (With This Motherfucking Thing?) 1:46

7. Cold Wet Wind 3:16

8. (Im Gonna Choke Myself and Masturbate) ‘Til I Die 2:52

9. Private Parking Lot 3:12

10. Beerdrinkers and Hellraisers 3:37

SUPERSUCKERS Tourdaten 2018

17.11. NL-Eindhoven – Helldorado

18.11. NL-Haarlem – Patronaat

07.12. CH-Basel – Hirscheneck

08.12. Stuttgart – Goldmarks

09.12. Berlin – Cassiopeia

