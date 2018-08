BETONTOD sind aktuell die Speerspitze des deutschen Punkrocks. Sie stimmen mit dem Musikvideo zur Single „Boxer“ auf ihr kommendes Studioalbum „Vamos!“ ein.

Den Videoclip zu diesem herrlichen Punkrock-Gewitters mit wortwörtlicher Schlagkraft, sehr ihr hier:

Holt euch den Song hier: https://Betontod.lnk.to/Boxer

Oder streamt den Song: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

Im Videoclip steigt BETONTOD-Sänger Oliver Meister in den Ring und das gegen keinen Geringeren als den ehemaligen Welt- und Europameister im Profiboxen Graciano „Rocky“ Rocchigiani. Gedreht wurde das Video zu „Boxer“ in der Hamburger Kult-Location „Zur Ritze“ auf der Reeperbahn, der ehemaligen Milieu- und Boxer-Kneipe.

Ein wahrlich passender Ort, um sich von Graciano Rocchigiani ordentlich vermöbeln zu lassen. „Der Oliver hat ein großes Herz und hat nicht gekniffen“, freut sich Rocky. „Der Song gefällt mir sehr gut, ich hab dabei sogar ein wenig Gänsehaut bekommen“. Nicht nur er, auch jeder Fan sollte emotional bestens aufgeladen werden, wenn er den neuen Song „Boxer“ samt dem toll gemachten Video zu sehen bekommt. Ein perfekter Appetizer auf die kommende Betontod-Langrille „Vamos!“, die am 31. August 2018 übrigens auch als Deluxe-Edition inklusive der Bonus-CD „Trinkhallen Hits Vol.1“ auf der viele alte Schlagerklassiker in BETONTOD-Sound gehüllt wurden, veröffentlicht wird.

Die fünf Vollblutmusiker haben sich jedenfalls deftig ins Zeug gelegt, um an ihre Erfolge mit dem Vorgänger „Revolution“ (Platz #3 der deutschen Charts) anzuknüpfen. Die Jungs haben halt auch nach 28 Jahren Bandbestehen nichts verlernt, sind aber auch erwachsener geworden. „Wir haben uns auf das besonnen, was uns ausmacht“, erklärt Gitarrist Frank Vohwinkel die neue Marschrichtung. „Ehrliche, gerade Musik… Am Ende muss es nur wieder Punk sein!“ Also lasst euch mit dem neuen Video „Boxer“ ordentlich einstimmen, wenn es dann Ende August heißt – „Vamos!“ Freunde!

Ein kurzes Making-Of zum Video gibt es hier:

»VAMOS!« erscheint in folgenden Formaten:

2CD-DIGI

CD

LP (black) in sleeve

BOX (2CD-DIGI, poster, flask, art print, patch)

2LP (pink + black splatter) + 2CD in sleeve

DIGITAL (standard & deluxe)

Alle Formate gibt es im Vorverkauf hier: https://Betontod.lnk.to/Vamos

Da es bei BETONTOD gerne auch mal etwas mehr sein darf, haben sich die fünf Vollblutmusiker noch einen Bonus für ihre treuen Fans ausgedacht und legen der Erstauflage von »VAMOS!« noch eine zweite CD bei. Denn der immer dagewesene Geist des Punkrock trieb sie dieses Mal dazu, Songs aus den 70ern in ihr eigenes BETONTOD-Gewand zu kleiden. Alles Songs, die jeder kennt, aber so hat man sie noch nie gehört und wir können endlich sagen: So kann man sie endlich auch einmal anhören! Die »Trinkhallen Hits Vol.1« werden auf jeden Fall aufregen, begeistern und es wird darüber zu reden sein. Auch auf der kommenden »VAMOS! Tour« werden diese Songs nicht zu kurz kommen und es wird definitiv einen kleinen Abstecher in die 70er und 80er geben! BETONTOD nehmen alle mit in diese geile Zeit!

Die Trackliste der beiden Alben sieht wie folgt aus:

CD »VAMOS!«

01. Para toda la vida

02. Zusammen

03. Vamos!

04. Boxer

05. La Familia

06. Es ist vorbei

07. Niemals untergehen

08. Nie mehr Alkohol

09. Bengalo

10. Stück für Stück

11. Diese Zeit

Bonus CD »Trinkhallen Hits Vol.1«

01. Rote Lippen soll man küssen

02. Im Wagen vor mir

03. Fiesta Mexicana

04. Griechischer Wein

05. Heidewitzka, Herr Kapitän

06. Ich war noch niemals in New York

07. Moskau

08. Schöne Maid

09. Die kleine Kneipe

10. Ich liebe das Leben

BETONTOD

»VAMOS Tour 2018«

05.10. D Berlin – Huxleys Neue Welt

06.10. D Cologne – Kantine

12.10. D Geiselwind – Music Hall

13.10. D Munich – TonHalle

19.10. D Hamburg – Mehr! Theater

20.10. D Frankfurt – Batschkapp

26.10. CH Pratteln – Z7

27.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

02.11. D Dortmund – Westfalenhalle 3A

03.11. D Leipzig – Täubchenthal

Bestellt eure Tickets hier:

http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/betontod-trinkhallen-tour-2018.html

Außerdem könnt ihr BETONTOD auf folgenden Sommerfestivals sehen:

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. D Eschwege – Open Flair Festival

17.08. D Georgsmarienhütte – Hütte Rockt Festival

31.08. D Niedergörsdorf – Spirit Festival

01.09. D Hasenmoor – Flugplatz Hartenholm, Werner – Das Rennen 2018

Das aktuelle Livepaket »1000x Live« kann hier bestellt werden: http://geni.us/BETONTOD1000xLive

Mehr zu »VAMOS!«:

Video zur Single ‚La Familia‘: https://youtu.be/J_p_UXj_J14

Digital gibt es die Single hier: https://Betontod.lnk.to/LaFamilia

Trailer #1: https://youtu.be/mfCOxxjWUlQ

Trailer #2: https://youtu.be/6r3tvk3fyTs

BETONTOD sind:

Oliver Meister – Gesang

Frank Vohwinkel – Gitarre

Mario Schmelz – Gitarre

Adam Dera – Bass

Maik Feldmann – Schlagzeug

