Supersuckers: Veröffentlichen neue Digital-Single

Supersuckers, die selbsternannte „Greatest Rock´n`Roll Band in the World“, veröffentlicht mit You Ain’t The Boss Of Me die zweite Single aus dem kommenden Album Play That Rock N‘ Roll.

Den Song kann man hier hören:

Play That Rock N‘ Roll erscheint in Europa über SPV/Steamhammer am 07. Februar 2020 als CD DigiPak, rote Vinyl Version, Download und Stream:

https://Supersuckers.lnk.to/PlayThatRockNRoll

Supersuckers Tourdaten 2020

19.03. München – Folks Club

20.03. Stuttgart – Goldmark’s

21.03. Kempten – mySkyLounge

22.03. Wiesbaden – Schlachthof

23.03. CH-Solothurn – Kofmehl

24.03. Köln – Sonic Ballroom

25.03. Kassel – Goldgrube

26.03. Berlin – Wild At Heart

27.03. Weinheim – Cafe Central

28.03. Bremen – Tower

08.04. Hamburg – Knust

09.04. Coesfeld – Fabrik

Tour Agentur: http://www.billigpeoplebooking.de/

______________________________________________________

http://supersuckers.com/

https://de-de.facebook.com/supersuckers/

https://www.facebook.com/steamhammerofficial/