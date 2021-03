Suzi Quatro: veröffentlicht neue Single und Video „I Sold My Soul Today“

Die „Queen of Rock ’n‘ Roll“ Suzi Quatro hat die zweite Single und das dazugehörige Video zum Song I Sold My Soul Today veröffentlicht! Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum The Devil In Me zu finden.

Das neue Album The Devil In Me erscheint über SPV/Steamhammer am 26. März 2021 als CD DigiPak (inkl. Poster), 2LP Gatefold (inkl. 2 Bonus Tracks), Download und Stream: http://smarturl.it/SuziQuatroDevilInMe

Suzi Quatro live:

2021

14.05. DE-Mönchengladbach – Red Box

22.05. DE-Siegen/Hilchenbach – KulturPur

01.08. DE-Seebronn – Rock of Ages Festival

04.08. DE-Monschau – Burg Monschau

14.08. DE-Mülheim – Freilichtbühne

21.08. DE-Rust – Europa Park

03.09. DE-Cottbus – Stadthalle

04.09. DE-Zwickau – Stadthalle

05.09. DE-Dexheim – Kultur auf dem Hof

03.10. DE-Neuruppin – Kulturkirche (ausverkauft)

06.11. DE-Mannheim – Rosengarten

18.12. DE-Leipzig-Arena

2022

24.04. DE-Stuttgart – Liederhalle

30.04. DE- Obertraubling – Airport-Eventhall

27.05. DE-Wuppertal – Historische Stadthalle

28.05. DE-Dillingen – Lokschuppen

03.06. DE-Ulm – CCO Halle

25.06. DE-Neuleiningen – Burgsommer

15.10. DE-Fulda – Esperantohalle

16.10. DE-Augsburg – Kongress am Park

20.10. DE-Friedrichshafen – Graf Zeppelin Haus

www.suziquatro.com

https://www.facebook.com/Suziquatrorocks

Quelle: SPV/Steamhammer