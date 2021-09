Swallow The Sun: kündigen Europatour für Anfang 2022 an

Swallow The Sun gehen endlich wieder auf Tour. Nachdem die finnische Doom-Death-Metal-Speerspitze aufgrund der Pandemie gezwungen war, solange keine Liveshows zu spielen, ist sie glücklich und stolz, eine europäische Headline-Tour im Winter 2022 mit Special Guest Avatarium anzukündigen.

Ab dem 24. Januar ergreift die Band die Gelegenheit, ihre neueste Veröffentlichung, das am 19. November 2021 erscheinende Studioalbum Moonflowers, mit 35 Shows in 15 Ländern in ganz Europa zu feiern, die am 27. Februar enden.

24.01. Backstage (Halle), München, DE

25.01. Orto Bar, Ljubljana, SLO

26.01. Legend Club, Milano, IT

27.01. Secret Place, Montpellier, FR

28.01. Bóveda, Barcelone, ES

29.01. Sala, Caracol, Madrid, ES

30.01. Le Rex, Toulouse, FR

31.01. CCO Villeurbanne, Lyon, FR

01.02. Backstage, Paris, FR

02.02. Essigfabrik, Köln, DE

03.02. Matrix, Bochum, DE

04.02. Pumpehuset, Copenhagen, DK

05.02. Nalen, Stockholm, SE

06.02. Parkteatret, Oslo, NO

07.02. Valand, Götebord, SE

08.02. Headcrash, Hamburg, DE

09.02. UT Connewitz, Leipzig, DE

10.02. Schüür, Luzern, CH

11.02. Caves Du Manoir, Martigny, CH

12.02. Undertown, Meyrin, CH

13.02. Le Ferrailleur, Nantes, FR

14.02. Underworld, London, UK

15.02. Slay, Glasgow, UK

16.02. Limelight 2, Belfast, UK

17.02. Voodoo Lounge, Dublin, IRE

18.02. The Bread Shed, Manchester, UK

19.02. Het Entrepot, Bruges, BE

20.02. Le Grillen, Colmar, FR

21.02. Universum, Stuttgart, DE

22.02. Colos-Saal, Aschaffenburg, DE

23.02. Doornroosje, Nijmegen, NL

24.02. Nova Chmelnice, Prag, CZ

25.02. Drizzly Grizzly, Gdansk, PL

26.02. Proxima, Warsaw, PL

27.02. Hole44, Berlin, DE