Swallow The Sun: veröffentlichen neuen, ehrlichen und intensiven Song „Innocence Was Long Forgotten“

Die finnischen Death Doom-Meister Swallow The Sun veröffentlichen ihre neue Single Innocence Was Long Forgotten. Produziert und gemischt von Dan Lancaster (Bring Me the Horizon, Muse, Enter Shikari, etc.), gemastert von Tony Lindgren (Fascination Street Studios) und aufgenommen von Juho Räihä bei SoundSpiral Audio.

Swallow The Sun sagen über den neuen Song: “All the new Swallow The Sun music felt like an ice dagger through a sleeping heart. So we wanted to work with a powerful producer, Dan Lancaster, to push this dagger even deeper into this heart of ours.”

Mehr als zwei Jahrzehnte Verzweiflung, Schönheit und Herzschmerz haben die finnischen Melodiker Swallow The Sun nicht nur geformt, sondern auch beflügelt in den Charts ganz oben zu stehen und zweimal für den finnischen Grammy nominiert zu werden. Das im Jahr 2000 in Jyväskylä gegründete Quintett hat zahlreiche von den Fans gelobte Musikvideos (mehr als 10 Millionen YouTube-Views) und Streaming- Erfolge (mehr als 50 Millionen Spotify-Plays) vorzuweisen, während sie im Laufe ihrer 20-jährigen Karriere 900 Shows auf vier Kontinenten gespielt haben. Ihre neue Musik ist jedoch ein erster Schritt der Band auf ihrem neuen Weg ins Ungewisse.

Swallow The Sun spielen in diesem Jahr eine spezielle Festivalshow hier:

AUG 9 – Hellsinki Metal Festival – Helsinki (FIN)

Swallow The Sun Line-Up:

Juha Raivio – Guitar, Keys

Juho Räihä – Guitar

Mikko Kotamäki – Vocals

Matti Honkonen – Bass

Juuso Raatikainen – Drums

