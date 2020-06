Sylosis: „Josh Middleton“ feiert Premiere des Playthrough Videos zu „Cycle Of Suffering“

Die Modern Metaller von Sylosis haben vor Kurzem ihr langerwartetes 5. Studioalbum Cycle Of Suffering über Nuclear Blast entfesselt. Heute feiert Frontmann Josh Middleton die Premiere seines Playthrough Videos zum Titletrack des Albums. Seht euch den Clip an:

Unsere Meinung zum Album:

Cycle Of Suffering – Tracklist:

01. Empty Prophets

02. I Sever

03. Cycle Of Suffering

04. Shield

05. Calcified

06. Invidia

07. Idle Hands

08. Apex Of Disdain

09. Arms Like A Noose

10. Devils In Their Eyes

11. Disintegrate

12. Abandon

Die Scheibe wurde von Josh Middleton selbst produziert und gemixt, während sich Ermin Hamidovic anschließend um deren Mastering gekümmert hat. Das Coverartwork basiert auf einem Gemälde Middletons, dessen Gestaltung und Layout sich Dan Goldsworthy angenommen hat.

Sylosis sind: