nancybreathing: veröffentlichen heute ihre neue Single „Stare Into The Clouds“

Ganz neue Klänge gibt es auf der neuen Single von nancybreathing aus dem Ruhrgebiet zu hören. Sonst für rauen Alternative Metal bekannt, zeigt sich das Quartett nun von einer sanfteren Seite und kommt sehr reduziert daher. Tatsächlich reichen der sehr variable Gesang und eine akustische Gitarre aus, um Stare Into The Clouds zu tragen.

Der neue Sound lädt ein zur Entschleunigung. Ob man entspannt in der Gegenwart ankommen oder in Erinnerungen an bessere Zeiten schwelgen möchte, Stare Into The Clouds ist der perfekte Soundtrack dazu.