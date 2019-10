Tanith: kündigen Europatour für Oktober und November an

Am 28. Oktober werden die aus New York City kommenden Tanith den Ozean überqueren, um ihre Europatour in Newcastle, England, zu starten.

Tanith Tourdaten:

28.10.2019 UK – Newcastle – Trillians Rock Bar

30.10.2019 UK – Edinburgh – Bannerman’s

31.10.2019 UK – Hartlepool – United Supporters Club

02.11.2019 UK – London – The Dev

03.11.2019 GR – Athens – Kyttaro Live

05.11.2019 BE – Bree – Ragnarok Live Club

06.11.2019 NL – Tilburg – Little Devil

07.11.2019 DE – Hamburg – Bambi Galore

08.11.2019 DE – Oldenburg – MTS Record Store

10.11.2019 DE – Kassel – Goldgrube

12.11.2019 DE – Göppingen – Zille

13.11.2019 DE – Oberhausen – Helvete Metal Club

14.11.2019 DE – Düsseldorf – Pitcher

15.11.2019 DE – Mannheim – MS Connexion Complex

16.11.2019 DE – Würzburg – Hammer Of Doom Festival

Die Band freut sich: „Dies ist ein unglaublich aufregender Moment für uns alle. Wir sind weniger als zwei Jahre zusammen, aber es ist schon so viel passiert. Vom ersten Tag an gaben wir Tanith als transatlantische Band bekannt und nun ist es an der Zeit, dem wirklich gerecht zu werden. Wir können es kaum erwarten, diese erste Show in Russ‚ Heimatstadt Newcastle zu spielen! Hat jemand ein Flugzeug und kann uns von New York nach Newcastle mitnehmen?“

Tanith haben ihr Debütalbum In Another Time im Mai via Metal Blade Records veröffentlicht. Benannt nach einer Figur aus dem Hammer-Horror-Filmklassiker Die Braut Des Teufels, huldigen Tanith aus New York City dem klassischen Hardrock mit Einflüssen von Gruppen wie Blue Öyster Cult, Thin Lizzy oder Uriah Heep. Obwohl die Einflüsse durchaus hörbar sind, entsteht nie der Eindruck eines schalen Aufgusses, viel mehr verfügen Tanith über eine dezidiert eigene musikalische Identität und haben einen individuellen Sound entwickelt.

Besucht metalblade.com/tanith, hört euch In Another Time an und checkt die Bestellmöglichkeiten.

Die Ursprünge der Band gehen auf gemeinsame Auftritte von Maynard und Tippins in Clubs und Kneipen in der britischen Heimat des Gitarristen zurück. Zuerst spielten sie Coverversionen, erkannten aber schnell, dass sie auch eigene Lieder schreiben und eine feste Besetzung dazu finden wollten. Nach dem Entschluss, das Ganze nach New York zu verlagern, wurden direkt ihre engen Freunde Charles Newton (Gitarre) und Keith Robinson (Drums) rekrutiert. „Das ist kein Soloprojekt, sondern eine Band aus vier gleichberechtigten Mitgliedern“, betont Tippins. „Selbst wenn ich mich zum Anführer aufspielen wollte, wüssten die anderen das zu verhindern! Zwischen uns besteht eine hervorragend funktionierende Chemie; wir sind nicht nur befreundet, sondern ergänzen uns musikalisch zu einem stimmigen Gesamtbild. So etwas geschieht selten, und ich weiß es umso mehr zu schätzen, nachdem ich es in vielen anderen Bands gegensätzlich erlebt habe.“ Die Summe ist hier in der Tat mehr als die Gesamtheit ihrer Einzelteile, und die Beiträge aller vier macht die Band so besonders. „Russ steuert die meisten Ideen bei, prägt den Spirit der Gruppe und ihre Texte“, so Maynard weiter. „Er ist ein Visionär, mit dem man spielend leicht kreativ werden kann, und liebt den Austausch mit Freunden ganz einfach. Charlie kommt mir vor wie Russ‚ Gitarrenzwilling, was seine Technik und seine Einfälle betrifft. Außerdem kann er komplexe Sachverhalte so anschaulich erklären, dass sie sich irgendwie einfacher umsetzen lassen. Keith ist hingegen ein toller, flexibler und geschmackvoller Drummer dessen erdige Art das Ganze erst richtig zu einer Einheit verschweißt.“ Tippins schwärmt wiederum von Maynards Fähigkeiten, denn sie sei „ein inspirierender Mensch, der mit gutem Beispiel vorangeht. Ich kann mir an meiner Seite auf der Bühne niemand Besseren vorstellen, und abseits der Bühne gelingt es ihr, unsere Arbeit auf simple Weise zu koordinieren.“

Tanith Line-Up:

Russ Tippins – Guitars, Vocals

Cindy Maynard – Bass, Vocals

Charles Newton – Guitars

Keith Robinson – Drums

Tanith online:

https://www.facebook.com/TanithNYC

https://www.instagram.com/tanithnyc