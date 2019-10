Wolfen – Rise Of The Lycans Tour 2018/2019 am 12.10.2019 im Florinsmarkt, Koblenz (Vorbericht)

Künstler: Wolfen, Hornado

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstrasse 16, 56068 Koblenz

Datum: 12.10.2019

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal

Kosten: 10 Euro VVK, 12 Euro AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Link: https://www.facebook.com/events/2604197776267267/

Nach dem sensationellen Heimspiel der Kölner Metaller Wolfen im MTC letzten Monat, kommt das Quintett um Sänger Andreas v. Lipinski zurück nach Koblenz und wird die Altstadt im altehrwürdigen Florinsmarkt am 12.10.2019 unsicher machen. Ihr aktuelles Album Rise Of The Lycans vom letzten Sommer ist wie eine Bombe eingeschlagen und erhielt nicht nur von uns Höchstnoten. Das werden sie sicherlich auch im Florinsmarkt dabei haben.

Die deutsche Underground Institution Wolfen begeistert mit einem Mix aus Power und Thrash Metal. Ihre Liveauftritte sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn uns erwartet eine energiegeladene Show. Nicht zu vergessen, dass der in der Koblenzer Umgebung bekannte Andi „The Wicked“ Dötsch seit Rise Of The Lycans bei Wolfen an der Gitarre sein Unwesen treibt. In Koblenz ist er auch als Soundmann regelmäßig anzutreffen, wenn er nicht gerade mit Wolfen oder Steelpreacher unterwegs ist oder eben selbst im Florinsmarkt spielt.

Supportet werden Wolfen an diesem Abend von Hornado! Die Bonner True Heavy Metal Band Hornado setzte im März dieses Jahres mit ihrem Album den Supersonic Punch. Dies ist gleichzeitig auch der Name ihres neuen Albums. An der Gitarre bei Hornado ist übrigens Ian Lownstone zu finden, den wir in der Funktion des Sängers und Gitarristen von Fabulous Desaster zu genüge kennen!

Hornado lassen die Achtziger mit mitsingbaren Hits auf einen Schlag wieder aufleben. Das dürfte der Oldschool Heavy Metal-Fraktion auf jeden Fall gefallen. Nun muss der Supersonic Punch nur noch außerhalb von Bonn herausgeschleudert werden, damit das Quintett endlich die entsprechende Anerkennung bekommt.

Bei uns gibt es übrigens zwei Karten für den Abend im Florinsmarkt zu gewinnen!!! Macht also bei dem Gewinnspiel mit und seid anschließend live dabei!!!

Koblenzer Metaler: Kommt am 12.10.2019 in den Florinsmarkt, um die Lycaner von Wolfen zu erleben und seht, wie Hornado den Supersonic Punch setzen. Be there and shake your hair!!!