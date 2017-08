Vor genau zwei Monaten präsentierten die Thrash-Legenden Tankard die Eintracht-Hymne Schwarz-Weiß wie Schnee vor der Fankurve der rund 30.000 euphorischen Frankfurt-Anhängern beim diesjährigen DFB-Pokalfinale im ausverkauften Berliner Olympiastadion.

Kürzlich kündigte die Band nun eine Neuauflage der bereits seit über zehn Jahren restlos ausverkauften EP Schwarz-Weiß wie Schnee an, die am 15. September 2017 via Nuclear Blast auf CD und „7 Vinyl erscheinen wird.

Heute enthüllt die Band das Cover-Artwork der kommenden EP.

Das Artwork wurde vom Eintracht-Kultcomiczeichner Michael Apitz entworfen, dessen Comics seit Jahren in der Stadionzeitung der SGE veröffentlicht werden.

