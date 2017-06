Die Frankfurter Kult-Thrasher TANKARD haben ihr hochgelobtes, siebzehntes Studioalbum »One Foot In The Grave« am 02. Juni via Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Hier könnt Ihr »One Foot In The Grave« physisch bestellen: http://nblast.de/TankardOFITGNB

Digital hier: http://nblast.de/TankardDigital

Heute präsentiert Euch die Band ein Lyric-Video zum Song „Syrian Nightmare“ auf YouTube:



Frontmann Gerre kommentiert:

„Ein ernsthafter Song über die katastrophalen Zustände in Syrien, wo aller Herren Länder mitmischen, um ihre Machtinteressen durchzusetzen.Wie immer muss das normale Volk endlos darunter leiden. Das macht uns einerseits sehr traurig, aber auch total wütend, weil eigentlich alle nur irgendwie zuschauen und das Abschlachten zum Alltag wird. Dies wurde mir beim Einsingen nochmal richtig bewusst, sodass die Vocals äußerst aggressiv ausgefallen sind.“

»One Foot In The Grave« wurde im Januar 2017 zusammen mit Produzent Martin Buchwalter (DESTRUCTION, SUIDAKRA) im Gernhart Studio Troisdorf aufgenommen. Die Gestaltung des neuen Covers lag wieder in den Händen von Patrick Strogulski, der ein Schüler des ehemaligen TANKARD-Coverzeichners Sebastian Krüger ist. Patrick war bereits für die letzten beiden Cover (»A Girl Called Cerveza« und »R.I.B.«) verantwortlich.

Mehr zu »One Foot In The Grave«:

„One Foot In The Grave“ Video Clip: https://www.youtube.com/watch?v=vkwWlPtKXdE

35 Years Of TANKARD: https://www.youtube.com/watch?v=kYxHcFVO6eo

„Arena Of The True Lies“ Lyric-Video: https://www.youtube.com/watch?v=hXto44JfQOQ

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=90gPiBaEn_c&feature=youtu.be

Track-by-Track #2: https://youtu.be/3xPSGDsrxLc

Track-by-Track #3: https://youtu.be/c7hbp04IPwE

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=uTp-AL4rCO8

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=WpJQ3SkWhLs&feature=youtu.be

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=YUQx4F2uiZo&feature=youtu.be

Studiotrailer: https://www.youtube.com/watch?v=dJRqphAcFXU

TANKARD – Tourdates 2017:

24.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

01.07. D Gardelegen – Metal Frenzy

05.08. D Wacken – Wacken Open Air

12.08. E Villena – Leyendas Del Rock

26.08. D Cham – L.A. Moshclub-Festival

02.09. D Katzenbach – Metallergrillen

22.09. D Weinheim – Café Central

23.09. D Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei

06.10. D Erfurt – From Hell

07.10. D Rostock – M.A.U. Club

08.10. D Braunschweig – B58 *SOLD OUT*

28.10. GE Tiflis – tba

25.11. MAL Johore – Rockin

01.12. D Nuremberg – K4-Festsaal

02.12. D Berlin – BiNuu

16.12. NL Eindhoven – Eindhoven Metal Meeting

29.12. D Frankfurt – Batschkapp (TANKARD & Friends-Festival)

30.12. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare