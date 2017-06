Die neue, erfolgreiche Single von CELLAR DARLING, der gefeierten neuen Band der ex-ELUVEITIE Mitglieder Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi, beweisen nun, dass sie eine treibende Kraft sind, die auf’s Ganze geht!

Die neueste Single ‚Avalanche‚ markiert nun einen weiteren Schritt in die Richtung der Veröffentlichung des langersehnten Albums »This Is The Sound«, das am 30. Juni über Nuclear Blast erscheint. ‚Avalanche‚ erzählt eine finstere, abstrakte Story, die ein ein Bild vom Ende der Welt zeichnet. Die Band berichtet:

„Wir möchten Euch auf eine weitere Reise in eine malerische, abstrakte Welt entführen. Hört die Beschwörung der ‚Avalanche‚ an! Die Geschichte über einen Kult und einen Todeswunsch, der ein eisiges Ende findet. Gefilmt unter der Hitze von Teneriffa, stellt das Setting einen absichtlichen Widerspruch zu der Geschichte dar, und lebt von einer Geschichte aus Symbolik und Bewegung, Kontrasten & Metaphern. Also lehnt Euch zurück und lasst eurer Fantasie freien Lauf!“

Schaut den neuen Clip von ‚Avalanche‚ hier an: https://youtu.be/NWMiBj0yDJg

Die vorherige Single ‚Black Moon‚ bewies, dass die schweizer ‘Newcomer’ gekommen sind, um zu bleiben. Vor nur 3 Wochen veröffentlichten sie ‚Black Moon‘ und erhielten atemberaubende Rückmeldungen aus aller Welt, sowohl von Rock- als auch Metalfans. Die einzigartigen Hurdygurdy-Klänge, Henzis spezielle Gitarrenriffs, Sutters kraftvolles Schlagzeug und Anna Murphys grandiose Stimme führen durch eine apokalyptische Vision vom Ende der Welt, wie sie von verschiedenen Völkern und Kulturen bei einer Mondfinsternis gesehen wird.

Seht das Musikvideo hier: https://youtu.be/r-5ZkRL-EV0

Außerdem hat sie Band den ersten Teil ihrer Albumdokumentation “Out of the cellar, into the light” veröffentlicht. Der erste Teil mit Namen “This is who we are” liefert einen Einblick in die Vergangenheit der Band und wie die drei Bandmitglieder mit der Zeit immer enger zusammenwuchsen: https://youtu.be/arauTUTDNWg

Nachdem die Musiker über ein Jahrzehnt mit ihrer vorherigen Band im die Welt getourt waren, ist das Trio in seiner neuen Zusammensetzung mehr als bereit, die Welt im Sturm zu erobern. Am 7. Juni werden CELLAR DARLING die legendären EVANESCENCE bei einer Show in Pratteln unterstützen und noch weitere Sommerfestivals spielen, bevor sie im Herst auf Europatour gehen mit DELAIN, für deren Spezialshows mit Marco Hietala (NIGHTWISH).

08.07. CH Pratteln – Z7 (mit EVANESCENCE)

14.07. CH Bôle – ParaBôle Festival

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

mit DELAIN und SERENITY:

26.10. F Paris – Alhambra

27.10. CH Pratteln – Z7

28.10. D Bochum – Zeche

29.10. D Munich – Backstage

31.10. UK Utrecht – Tivoli Vredenburg

01.11. UK London – Koko

„CELLAR DARLING überzeugen und bringen jedem Freude, der es heute zu dieser Show geschafft hat.“ – Metalnews.ch (Luzern Show, April 2017)

Das Debütalbum »This Is The Sound« erscheint am 30. Juni über Nuclear Blast. Der Vorverkauf läuft bereits und bald könnt Ihr das Album in digitaler Form, als CD oder Doppelvinyl erhalten! Für alle, die etwas mehr Inhalt mögen, gibt es auch das limitierte Digibook mit 3 Bonustracks. Jedes Bandmitglied hat seinen eigenen Coversong ausgesucht, den die Band auf eigene Art und Weise interpretiert – Anna suchte sich ‚The Cold Song‘ von Henry Purcells “King Arthur” Oper aus, Ivo den Tears for Fears’ Klassiker ‚Mad World‘ und als Sahnehäubchen lieferte Merlin seinen Lieblingssong, das Queen Epos ‚The Prophet’s Song‚. Außerdem enthält das Digibook ein alternatives, limitiertes Coverartwork mit 32-Extraseiten im Booklet, das gefüllt ist mit Notizen der Band zu den Hintergrundgeschichten aller Songs.

http://nblast.de/CDThisIsTheSoundNB

Bestellt das Album jetzt digital vor und erhaltet ‘Avalanche’, ‚Black Moon‘, ‚Challenge‚ und ‚Fire, Wind and Earth‘ als Instant Grats oder streamt die Songs hier:

http://nblast.de/CellarDarlingDigital

»This Is The Sound« wird am 30. Juni erscheinen und diese 14 Songs präsentieren:

01. Avalanche

02. Black Moon

03. Challenge

04. Hullaballoo

05. Six Days

06. The Hermit

07. Water

08. Fire, Wind & Earth

09. Rebels

10. Under The Oak Tree…

11. …High Above These Crowns

12. Starcrusher

13. Hedonia

14. Redemption

Bonustracks, nur erhältlich auf dem Digibook:

15. The Cold Song

16. Mad World

17. The Prophet’s Song

Quelle: www.nuclearblast.de

