Die Berliner Rock-Maestros KADAVAR haben die Details zu ihrem kommenden, vierten Studio-Album »Rough Times« enthüllt. Das Album wird am 29. September über Nuclear Blast .

Drummer Tiger kommentiert: „Der Entstehungsprozess des Albums war recht intensiv. Ich ging quasi durch meine innere Hölle. Wenn man den ganzen Tag arbeitet, geht es, aber des Nachts haben mich all diese Dinge förmlich gefoltert. Die neuen Songs sind verrückt, ja, zuweilen gar absurd, aber auch sehr ernsthaft und sehr persönlich. Diese Ambivalenz hält »Rough Times« zusammen. Jeder Song ist aus einem bestimmten, sehr starken Gefühl heraus entstanden.

Den Titel haben wir wegen seiner Doppeldeutigkeit gewählt. Er ist nicht einfach lustig, aber auch nicht komplett ernst. Es geht uns gut, aber irgendetwas fehlt in dieser Welt. Wir passen nicht richtig hinein oder wollen das auch nicht, dennoch sind wir darin gefangen. Die Zeiten sind hart, wenn man aufwacht und nur sterben möchte, aber die Zeiten können auch aus ganz trivialen Gründen hart sein. Letzteres ist wohl sehr zeitgeistig.

Die Collage für das Cover ist für mich das perfekt Bild zum Titel. Ich hatte es während der ganzen Entstehungsphase im Kopf. Es ist etwas roh, aber es spricht Bände.“

Sänger & Gitarrist Lupus: „Für mich ist es ein sehr ernster Titel ohne jede Art von Humor oder Wortwitz. Wir verwalten die Errungenschaften unserer Elterngeneration, wie Gleichberechtigung der Frauen, Frieden und ein gemeinsames Europa, indem wir durch die Clubs ziehen, 100 Euro durch die Nase jagen und mit Insta Storys darauf aufmerksam machen, dass wir noch am Leben sind. Wärend Leute an die Macht kommen, die Wissenschaft, freies Denken und Fortschritt ablehnen. Wenn wir nicht bewusster mit dem Erbe umgehen und dieses leichtfertig Leuten überlassen, die nur versuchen sich selbst zu bereichern, dann werden auch für uns »Rough Times« anbrechen.

Das Album selbst ist eine Reise durch unsere Gemütszustände. Es startet damit, das wir uns 3 Songs erstmal auskotzen. Über alles und jeden den wir scheiße finden, bis es dann gegen ende der platte doch noch Hoffnung gibt und es etwas aufklart.“

Neben der großen Album-Ankündigung wird die Band außerdem eine exklusive 7″ Vinyl mit der ersten Single des Albums, Namens ‚Die Baby Die‘, veröffentlichten. Die Single wird auf der B-Seite das BEATLES-Cover ‚Helter Skelter‚ beinhalten und ist ab sofort vorbestellbar (siehe die verschiendenen Vinyl-Farben über dieser Nachricht): http://nblast.de/KadavarDieBabyDieNB

Nachdem KADAVAR kürzlich eine Reihe an Sommershows sowie eine ausgedehnte Headlinetour durch Europa mit MANTAR und DEATH ALLEY angekündigt hatten, sind nun weitere Konzerte für Dezember 2017 bekanntgeben. Die Termine lauten wie folgt:

20.12. D Bremen – Tower

21.12. D Mannheim – Alte Feuerwache

22.12. D Münster – Sputnikhalle

28.12. D Chemnitz – AJZ Talschock

29.12. D Siegen – Vortex

Weitere KADAVAR-Termine:

23.06. D Saarwellingen – Saarmageddon

24.06. D Marburg – KFZ

01.07. CH Schmitten – Schmittner Open Air

06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

13. – 15.07. D Erfurt-Stotternheim – Stoned from the Underground

14.07. PL Pleszew – Red Smoke

24.07. A Salzburg – Rockhouse

25.07. SLO Tolmin – Metaldays

26.07. D Konstanz – Kulturladen

27.07. A Dornbirn – Conrad Sohm

28.07. D Michelau – Rock im Wald

29.07. E Gijón – Tsunami Xixon

30.07. F Albi – Xtreme Fest

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. GR Almiros Volos – Los Almiros Festival

11.08. P Moledo – Sonic Blast

30.09. UK London – The Dome

01.10. UK Sheffield – HRH Doom vs. Stoner

w/ MANTAR, DEATH ALLEY

12.10. D Essen – Zeche Carl

13.10. D Hamburg – Markthalle*

14.10. D Leipzig – Conne Island

15.10. B Antwerp – Desert Fest

17.10. F Strasbourg – La Laiterie Club

18.10. F Paris – Le Trabendo

19.10. F Rennes – L’Ubu

20.10. F Bordeaux – La Krakatoa

21.10. E Madrid – But

22.10. E Barcelona – Bikini

24.10. F Lyon – Feyzin

25.10. CH Monthey – Pont Rouge

26.10. CH Aarau – Kiff

27.10. D Munich – Backstage

28.10. A Vienna – Flex

29.10. A Graz – PPC

30.10. HR Zagreb – Mocvara

01.11. H Budapest – A38

02.11. PL Warsaw – Progresja

03.11. PL Krakow – Kwadrat

04.11. CZ Prague – Nová Chmelnice

05.11. D Nuremberg – Hirsch

07.11. NL Amsterdam – Paradiso Noord

08.11. D Hanover – Capitol

09.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

10.11. S Stockholm – Debaser

11.11. N Oslo – Bla

12.11. S Gothenburg – Pustervik

13.11. NL Deventer – Burgerweeshuis

15.11. D Cologne – Bürgerhaus Stollwerck

16.11. D Wiesbaden – Schlachthof

17.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

18.11. D Berlin – Columbiahalle

Quelle: www.nuclearblast.de

