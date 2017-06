In Flames: Auf großer Arena-Tour im Herbst mit Five Finger Death Punch und neues Musikvideo ‚Save Me‘

In Flames: Auf großer Arena-Tour im Herbst mit Five Finger Death Punch und neues Musikvideo ‚Save Me‘

Eine wahre Kollision der Titanen braut sich zusammen: Im Herbst schließen sich die renommierten Heavy Music Giganten IN FLAMES zusammen mit Amerikas platinausgezeichneten Hard-Rockern FIVE FINGER DEATH PUNCH, um die aufregendste Co-Headline-Tour des Herbstes 2017 zu versprechen. Zum ersten Mal teilen diese Rockgrößen sich eine Bühne und liefern einen ‚Must See‘-Moment für die Fans von Europa.

Die Combo verwüstet Arenen in Großstädten von ganz Europa und Großbritannien und startet im November, bevor sie am 21. Dezember in der legendären Londoner Wembley zum Stehen kommt. Die Eintrittskarten gehen am Freitag, den 16. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit in den Verkauf.

Spotify und Live Nation haben sich mit FIVE FINGER DEATH PUNCH und IN FLAMES zusammengeschlossen für eine einmalige Tourkollaboration mit exklusivem Vorverkauf und Fanpaketen von beiden Acts. Bei Spotify wird es einen exklusiven 24-Stunden-Vorverkauf geben am 14. Juni um 10:00 lokale Zeit. Ab dem 15. Juni startet dann ein weiterer früher Vorverkauf bei Ticketmaster, bevor Freitag der normale Sale beginnt.

Weitere Tourdaten werden in Kürze angekündigt. Für VIP Erlebnisse mit IN FLAMES gibt es hier Tickets: http://inflames.seetickets.com/tour/in-flames

Die deutschen Daten werden präsentiert von LiveNation und Wizard Promotions.

FIVE FINGER DEATH PUNCH-Gitarrist Zoltán Báthory berichtet:

„Wir spielen aktuell die europäischen Summerfestivals und haben eine grandiose Zeit! Die riesigen Zuschauermengen singen jede Zeile unserer Songs mit und es fühlt sich an, als wäre Europa unlängst das neue Zuhause von FIVE FINGER DEATH PUNCH geworden. Deshalb können wir es nicht erwarten, im Herbst zurückzukehren und das auch noch gemeinsam mit IN FLAMES, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Das wird definitiv ein einmaliges Erlebnis…”

IN FLAMES-Sänger Anders Fridén fügt hinzu:

“Wir haben dieses Jahr für so viele Jesterheads auf der ganzen Welt gespielt und es gäbe keine bessere Möglichkeit, 2017 abzuschließen, als mit FIVE FINGER DEATH PUNCH auf Tour zu gehen. Wir freuen uns auf euch, Jesterheads und Knuckleheads.”

Als Vorband werden auf einigen der europäischen Daten und allen UK Shows OF MICE & MEN dabei sein. Die kalifornischen Metalcore-Herren waren erst vor Kurzem mit ihren zwei neuen Songs ‚Back To Me‘ und ‚Unbreakable‚ zurückgekehrt.

Sowohl FIVE FINGER DEATH PUNCH als auch IN FLAMES zählen zu den führenden Weltacts der Hard and Heavy Szene – FIVE FINGER DEATH PUNCHs zermalmendes sechstes Studioalbum »Got Your Six« schoss auf Nummer 1 der amerikanischen Charts und Nummer 3 in Australien und Kanada. Und nach 12 Alben erreichen auch IN FLAMES neue Höchstleistungen mit ihrem 2016er Album »Battles«, das von dem Grammygewinner Howard Benson [MY CHEMICAL ROMANCE; PAPA ROACH] produziert wurde und auf Nummer 2 der schwedischen und Nummer 3 der finnischen Charts schoss.

Kürzlich veröffentlichte die Band ihr neues Musikvideos ‚Here Until Forever‚, das im Mai Premiere feierte über Decibel. ‚Save Me‘ erscheint heute über EMP:

http://hyperurl.co/aeirom

Knuckleheads und Jesterheads – schließt euch zusammen, um im Herbst mit IN FLAMES und FIVE FINGER DEATH PUNCH Geschichte zu schreiben.

16.11. S Göteborg – Scandinavium (IN FLAMES Headlineshow)

17.11. S Stockholm – Stockholm Globe (IN FLAMES Headlineshow)

21.11. D Hamburg – Sporthalle

22.11. D Berlin – Velodrom

24.11. D Oberhausen – KP Arena

26.11. CZ Prag – Forum Karlin *

28.11. CH Zürich – Hallenstadion *

29.11. D München – Olympiahalle

30.11. IT Padova – Geox Theatre *

02.12. D Stuttgart – HMH Schleyerhalle

04.12. F Paris – Olympia *

05.12. LUX Luxembourg – Rockhal *

06.12. D Frankfurt – Festhalle

08.12. A Wien – Stadthalle *

14.12. B Antwerpen – Lotto *

15.12. NL Amsterdam – Afas Live *

17.12. UK Birmingham – BCA *

18.12. UK Glasgow – Hydro *

20.12. UK Leeds – Leeds Arena *

21.12. UK London – Wembley Arena *

* mit OF MICE & MEN

Oder seht IN FLAMES bereits vorher auf einem der folgenden Festivals:

15.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

16.06. F Clisson – Hellfest

17.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

22.06. DK Copenhagen – Copenhell

23.06. D Ferropolis – With Full Force

24.06. E Madrid – Download Festival

01.07. FIN Seinäjoki – Provinssi

08.07. N Kvinesdal – Norway Rock Festival

Quelle: www.nuclearblast.de



Kommentare

Kommentare