Die Frankfurter Kult-Thrasher TANKARD haben ihr hochgelobtes, 17. Studioalbum »One Foot In The Grave« vor einer Woche via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Dank der Unterstützung ihrer treuen Fanbase ist die Truppe heute damit auf #26 in die deutschen Albumcharts eingestiegen, womit sie das höchste Ergebnis der Bandgeschichte erzielen konnte.

Sänger Gerre kommentiert:

„Eigentlich war ja unser bescheidenes Ziel, Helene Fischer von Platz 1 zu fegen. Nachdem wir das vor gut zwei Wochen allerdings schon im Berliner Olympiastadion beim Pokalendspiel erledigt haben, freuen wir uns natürlich trotzdem wie Bolle über die höchste Chartplatzierung in der Bandhistorie. Vielen Dank an unseren Manager Buffo, an Martin Buchwalter, der die Scheibe produziert hat, an Flori und alle bei Nuclear Blast für ihren unendlichen Support und natürlich, last but not least, vielen lieben Dank an alle treuen Fans, dass wir sowas auf unsere alten Tage nochmal erleben durften! In diesem Sinne: ‚Senile with Style‘ und Prost auf die nächsten 35 Jahre!“

Seht Euch hier das kürzlich veröffentlichte Lyricvideo zu ‚Syrian Nightmare‘ an:



Holt Euch »One Foot In The Grave«: http://nblast.de/TankardOFITGNB

Holt Euch »One Foot In The Grave« digital: http://nblast.de/TankardDigital

»One Foot In The Grave« wurde im Januar 2017 zusammen mit Produzent Martin Buchwalter (DESTRUCTION, SUIDAKRA) im Gernhart Studio Troisdorf aufgenommen. Die Gestaltung des neuen Covers lag wieder in den Händen von Patrick Strogulski, der ein Schüler des ehemaligen TANKARD-Coverzeichners Sebastian Krüger ist. Patrick war bereits für die letzten beiden Cover (»A Girl Called Cerveza« und »R.I.B.«) verantwortlich.

Mehr zu »One Foot In The Grave«:

‚One Foot In The Grave‘ OFFIZIELLES VIDEO:



‚Arena Of The True Lies‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



35 Years Of TANKARD: https://www.youtube.com/watch?v=kYxHcFVO6eo

Track-By-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=90gPiBaEn_c

Track-By-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=3xPSGDsrxLc

Track-By-Track #3: https://www.youtube.com/watch?v=c7hbp04IPwE

Albumtrailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=uTp-AL4rCO8

Albumtrailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=WpJQ3SkWhLs

Albumtrailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=YUQx4F2uiZo

Studiotrailer: https://www.youtube.com/watch?v=dJRqphAcFXU

TANKARD – Tourdates 2017:

24.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

01.07. D Gardelegen – Metal Frenzy

05.08. D Wacken – Wacken Open Air

12.08. E Villena – Leyendas Del Rock

26.08. D Cham – L.A. Moshclub-Festival

02.09. D Katzenbach – Metallergrillen

22.09. D Weinheim – Café Central

23.09. D Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei

06.10. D Erfurt – From Hell

07.10. D Rostock – M.A.U. Club

08.10. D Braunschweig – B58 *AUSVERKAUFT*

20.10. F Sélestat – Rock Your Brain Fest NEU!

28.10. GE Tiflis – tba

25.11. MAL Johore – Rockin

01.12. D Nuremberg – K4-Festsaal

02.12. D Berlin – BiNuu

16.12. NL Eindhoven – Eindhoven Metal Meeting

29.12. D Frankfurt – Batschkapp (TANKARD & Friends-Festival)

30.12. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

Ihr braucht Tickets? Klickt hier:

Rock am Härtsfeldsee: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/rock-am-haertsfeldsee-ticket-2016.html-3

Metal Frenzy: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/metal-frenzy-open-air-gardelegen-29.06.-01.07.2017.html

Metallergrillen: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/metallergrillen-rockenhausen-01.-02.09.2017.html

TANKARD & Friends: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/tankard-frankfurt-29.05.2015.html-2

TANKARD – Tourdates 2018:

03.03. D Bremen – Tower

17.03. A Dornbirn – Conrad Sohm

02.11. D Karlsruhe – Substage

03.11. D Andernach – JUZ Liveclub

