Vor genau zwei Monaten präsentierten die Thrash-Legenden Tankard die Eintracht-Hymne Schwarz-Weiß wie Schnee vor rund 30.000 euphorischen Frankfurt-Anhängern beim diesjährigen DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion.

Heute kündigt die Band nun eine Neuauflage der bereits seit über zehn Jahren restlos ausverkauften EP Schwarz-Weiß wie Schnee an, die am 15. September 2017 via Nuclear Blast auf CD und „7 Vinyl erscheinen wird.

Die Eintracht-Hymne, die bereits seit zehn Jahren vor jedem Heimspiel der Hessen im Stadion gespielt wird, wurde von der Band nun komplett neu eingespielt. Unterstützung bekamen die Thrasher dabei von Henni Nachtsheim (Badesalz), Ande Werner (Mundstuhl) und Roy Hammer (Roy Hammer & Die Pralinées), die im Backingchor zu hören sind.

Die Tracklist der neuen EP liest sich wie folgt:

1. Schwarz-weiß wie Schnee (Studioversion 2017)

2. Forza SGE

3. Schwarz-weiß wie Schnee (1999er Version)

4. One Foot in The Grave

5. A Girl Called Cerveza

6. (Empty) Tankard (live, 2016)

Kommentare

Kommentare