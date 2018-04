Tax The Heat: enthüllen offiziellen ‚Cut Your Chains (Live at YouTube)‘-Clip

Die aus Bristol, UK stammenden Rocker TAX THE HEAT haben kürzlich einen Tag im YouTube Space London verbracht, um Liveaufnahmen zu machen. Anlässlich ihrer heute beginnenden UK-Tour gibt es bereits den ersten Clip davon zu sehen. Schaut Euch die neue Single ‚Cut Your Chains‘ hier an: https://www.youtube.com/watch?v=tUPtpVQmYg8

„’Cut Your Chains‘ handelt vom Freisein und dass man einfach sein Leben lebt. Macht einfach das, worauf Ihr Lust habt“, erklärt Sänger Alex Veale. „Als wir den Song zum ersten Mal live gespielt haben, hat das Publikum begonnen zu hüpfen. Er macht einfach Spaß – und genau dieser geht auf die Leute über. Wir haben uns schließlich für ein Livevideo für die nächste Single entschieden: Keine Geschichten und Overdubs, nichts ist gescriptet. Wir wollten einfach nur performen. Glücklicherweise konnten wir das ganze Unterfangen mit YouTube bewerkstelligen und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.“

Hochauflösende Screenshots gibt es hier!

w/ NAKED SIX

19.04. UK Sheffield – The Foundry Studios

20.04. UK Southampton – Heartbreakers *AUSVERKAUFT*

21.04. UK Nottingham – Rough Trade* (13.30 – 14.00 Uhr)

21.04. UK Birmingham – The Flapper

23.04. UK Brighton – Sticky Mike’s Frog Bar

24.04. UK Norwich – The Waterfront

25.04. UK Manchester – Night People

28.04. UK Newcastle – Jumpin‘ Jacks

29.04. UK Glasgow – Stereo

30.04. UK Hull – The Polar Bear

*ohne NAKED SIX

Tickets & Infos: www.taxtheheat.com

Alex Veale kommentiert: „Als wir »Change Your Position« geschrieben haben, ging alles einfach der Nase nach. Wir haben die Musik einfach natürlich entstehen lassen. Nun, da wir mit den Proben für die Tour begoinnen haben, hat sich unser Eindruck bestätigt, dass es sich gut anfühlen wird, dieses Album live und laut in kleinen Clubs zu spielen. Wir können es kaum erwarten, kommt vorbei!“

Die Band hat erst letzten Monat ihr Zweitwerk »Change Your Position« veöffentlicht. Die Platte besitzt die gewisse Alternative Rock-Attitüde, für die die Band geliebt wird, und enthält reichlich große Riffs und Stampfer.

„Wenn man davon ausgeht, dass ein Album eine Art Momentaufnahme einer Band oder eines Künstlers darstellt, dann wurde »Change Your Position« genau zur richtigen Zeit aufgenommen. Wir waren als Band auf Tour, haben unseren Sound und unseren festen Platz gefunden und haben uns von der derzeit völlig chaotischen Welt inspirieren lassen. Für »Change Your Position« sind wir, was die Kreativität angeht, so weit wie möglich gegangen. Die Platte hat uns mehr abverlangt als anfangs gedacht – wir hoffen, dass dies für den Hörer erkennbar ist.“

Alex Veale

Bestellt »Change Your Position« hier: http://nuclearblast.com/taxtheheat-cyp

Holt Euch »Change Your Position« in digitaler Form: http://nblast.de/TTHAllTheMedicine

»Change Your Position« – Tracklist:

01. Money In The Bank

02. Change Your Position

03. Playing With Fire

04. All That Medicine

05. On The Run

06. The Last Time

07. Taking The Hit

08. My Headspace

09. We Are Consumers

10. Cut Your Chains

11. Wearing A Disguise

12. The Symphony Has Begun

Mehr zu »Change Your Position«:

‚Money In The Bank‘ OFFIZIELLES VIDEO:



‚All That Medicine‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



‚Change Your Position‘ OFFIZIELLES VIDEO:



Trailer #1 – Artwork:



Trailer #2 – Albumentwicklung:



Trailer #3 – Aufnahmen:



Trailer #4 – Politische Einflüsse:



Trailer #5 – Alben und Musiker der 60er:



Trailer #6 – Musikalische „Laster“:



Trailer #7 – Bierprobe im Ghost Whale:



