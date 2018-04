Der aus Kalifornien stammende Musiker Jake Smith besser bekannt als The White Buffalo, wird am 13. Oktober sein sechstes Album „Darkest Darks, Lightest Lights“ veröffentlichen, der erste Longplayer des Künstlers, der zeitgleich in USA und Europa erscheinen wird.

Auch in Deutschland konnte sich der sympathische Songwriter seit der Veröffentlichung seines EU-Debüt „Love and the Death of Damnation“ eine Menge Fans erspielen, so wie zu jetzt im Januar dieses Jahres.

The White Buffalo ist vielen Rock und Blues Fans in Europa schon jetzt ein Begriff. Nicht zuletzt die zahlreichen Soundtrack Beiträge zu der US Kult TV Serie Sons of Anarchy (9 Songs in 7 Staffeln) machten ihn bei uns bekannt. Allen voran dank des Songs ,,Come Join The Murder“, welcher das Serienfinale musikalisch untermalte.

„The voice inside him whirls… hitting the air like a fist.“

Jeffrey Fleishman, L.A. Times

„…he’s a turbo charged Bruce Springsteen, equal parts brain and brawn“

Q Magazine

Tour

23. April – Köln, Gloria (ausverkauft)

24. April – Hamburg, Uebel & Gefährlich

25. April – Berlin, Huxleys Neue Welt

