Nachdem sie kürzlich drei spezielle Releaseshows sowie eine UK-Tour für April angekündigt haben, rückt für TAX THE HEAT die Veröffentlichung ihres neuen Albums »Change Your Position« am 09. März 2018 immer näher. Es dauert nur noch rund einen Monat, bis die Platte erhältlich sein wird, weshalb die Band ihren Fans vergangene Woche das offizielle Video zum Titelsong des Albums vorgestellt hat (s.u.). Heute gibt es Teil II der „Medicine Sessions„-Trailer, in dem Jack und Alex über die Weiterentwicklung von ihrem Debütwerk »Fed To The Lions« bis hin zu ihrem neuen Album »Change Your Position« sprechen.

„Wenn man davon ausgeht, dass ein Album eine Art Momentaufnahme einer Band oder eines Künstlers darstellt, dann wurde »Change Your Position« genau zur richtigen Zeit aufgenommen. Wir waren als Band auf Tour, haben unseren Sound und unseren festen Platz gefunden und haben uns von der derzeit völlig chaotischen Welt inspirieren lassen. Für »Change Your Position« sind wir, was die Kreativität angeht, so weit wie möglich gegangen. Die Platte hat uns mehr abverlangt als anfangs gedacht – wir hoffen, dass dies für den Hörer erkennbar ist.“ – Alex Veale

»Change Your Position« – Tracklist:

01. Money In The Bank

02. Change Your Position

03. Playing With Fire

04. All That Medicine

05. On The Run

06. The Last Time

07. Taking The Hit

08. My Headspace

09. We Are Consumers

10. Cut Your Chains

11. Wearing A Disguise

12. The Symphony Has Begun

Die Band wird das Album im Rahmen dreier Releaseshows in voller Länger darbieten, eine ist bereits ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde nun eine Zusatzshow in Bristols Rough Trade angekündigt. Diesen Konzerten wird sich im April eine komplette UK-Tour anschließen. Weitere Details gibt es unten.

Alex Veale kommentiert: „Als wir »Change Your Position« geschrieben haben, ging alles einfach der Nase nach. Wir haben die Musik einfach natürlich entstehen lassen. Nun, da wir mit den Proben für die Tour begonnen haben, hat sich unser Eindruck bestätigt, dass es sich gut anfühlen wird, dieses Album live und laut in kleinen Clubs zu spielen. Wir können es kaum erwarten, kommt vorbei!“

TAX THE HEAT live:

Album Launch Shows

09.03. UK London – The Islington

06.04. UK Bristol – Rough Trade *NEU*

07.04. UK Bristol – Rough Trade *AUSVERKAUFT*

19.04. UK Sheffield – The Foundry Studios

20.04. UK Southampton – Heartbreakers

21.04. UK Birmingham – The Flapper

23.04. UK Brighton – Sticky Mike‘s Frog Bar

24.04. UK Norwich – The Waterfront

25.04. UK Manchester – Night People

28.04. UK Newcastle – Jumpin‘ Jacks

29.04. UK Glasgow – Stereo

30.04. UK Hull – The Polar Bear

—

