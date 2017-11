Nuclear Blast Entertainment freut sich, die Veröffentlichung des neuen TAX THE HEAT-Albums »Change Your Position« für den 09. März 2018 ankündigen zu können. Dieses wird auf CD, digital und auf Vinyl erhältlich sein.

Die Band hat sich auf ihrer derzeitigen Tour mit den BLACK STAR RIDERS und den BLUES PILLS die Zeit genommen, eine Nachricht für ihre Fans aufzunehmen – klickt hier:

»Change Your Position« ist der Nachfolger ihres gelobten Debütalbums »Fed To The Lions« (2016). Mit dieser Platte hat die Band, was Songwriting und Performance anbelangt, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ihre einzigartige Mischung aus packendem Rock und modernem Alternative hat ihnen bereits zahlreiche Anhänger beschert. Das Album legt mit dem straighten ‚Money In The Bank‘, das auch als erste Single veröffentlicht worden ist, los und festigt damit direkt seine Daseinsberechtigung. Vom Stakkato-Stampfer ‚Playing With Fire‘ zu den großen Riffs von ‚Cut Your Chains‘, vom Garagen-Rocker ‚On The Run‘ hin zum langsam groovenden ‚All That Medicine‘, das mit seinem Text sofort zum Hit wird. »Change Your Position« ist ein Album auf den Punkt, das jede Menge Energie besitzt, die die Band ihrem Headlinerstatus ein weiteres Stück näherbringen wird.

Die treibenden Rhythmen von Jack Taylor (Schlagzeug) und Antonio Angotti (Bass) werden von JP Jacyshyns (Gitarre) kraftvollen Riffs und Alex Veales (Gesang, Gitarre) markantem Gesang perfekt ergänzt.

„Wenn man davon ausgeht, dass ein Album eine Art Momentaufnahme einer Band oder eines Künstlers darstellt, dann wurde »Change Your Position« genau zur richtigen Zeit aufgenommen. Wir waren als Band auf Tour, haben unseren Sound und unseren festen Platz gefunden und haben uns von der derzeit völlig chaotischen Welt inspirieren lassen. Für »Change Your Position« sind wir, was die Kreativität angeht, so weit wie möglich gegangen. Die Platte hat uns mehr abverlangt als anfangs gedacht – wir hoffen, dass dies für den Hörer erkennbar ist.“ – Alex Veale

»Change Your Position« – Tracklist:

CD/DIGITAL

01. Money In The Bank

02. Change Your Position

03. Playing With Fire

04. All That Medicine

05. On The Run

06. The Last Time

07. Taking The Hit

08. My Headspace

09. We Are Consumers

10. Cut Your Chains

11. Wearing A Disguise

12. The Symphony Has Begun

LP

A-Seite

01. Money In The Bank

02. Change Your Position

03. Playing With Fire

04. All That Medicine

05. On The Run

06. The Last Time

B-Seite

01. Taking The Hit

02. My Headspace

03. We Are Consumers

04. Cut Your Chains

05. Wearing A Disguise

06. The Symphony Has Begun

Bestellt das Album hier vor: http://nuclearblast.com/taxtheheat-cyp

Bestellt digital vor, um ‚Money In The Bank‘ sofort zu erhalten oder streamt den Track:

http://nblast.de/TaxTheHeatDigital

Seht Euch das offizielle Video zu ‚Money In The Bank‘ hier an:



Der Song ist auch in der NB Novelties Playlist zu finden: http://sptfy.com/2zZF

Seit 2015 haben sich TAX THE HEAT zu einer der angesehensten neuen Rockbands Großbritanniens entwickelt. Einige Singles ihres Debüts »Fed To The Lions« haben es 2015 und 2016 auch in die Playlists der Radios geschafft. Des Weiteren war die Band seitdem mit CADILLAC 3, REEF, THE GRAVELTONES, BLACK STAR RIDERS, MASTERS OF REALITY, VIRGINMARYS und THUNDER auf Tour und ist schon auf renommierten Festivals (u.a. 2000 Trees, Download, Calling und Ramblin‘ Man Fair) aufgetreten.

TAX THE HEAT begleiten derzeit die BLACK STAR RIDERS auf deren UK-Tour. Dabei betritt die Truppe jeweils als zweiter Act die Bühne, nach DIRTY THRILLS, aber vor den BLUES PILLS und den Headlinern, den BLACK STAR RIDERS. Die verbleibenden Termine gibt es unten.

»Coming Under Heavy Fire Tour 2017«

w/ BLACK STAR RIDERS, BLUES PILLS, DIRTY THRILLS

18.11. UK Cambridge – The Junction

19.11. UK Portmouth – Pyramids

Die Clubs öffnen jeweils um 18:15 Uhr.

Tickets für die BLACK STAR RIDERS-Shows gibt es unter www.taxtheheat.com.

Kommentare

Kommentare