Temptress – Catch The Endless Dawn

Artist: Temptress

Herkunft: Sizilien, Italien

Album: Catch The Endless Dawn

Genre: Heavy Metal, NWoTHM

Spiellänge: 42:08 Minuten

Release: 25.07.2025

Label: Dying Victims Productions

Link: https://dyingvictimsproductions.bandcamp.com/album/catch-the-endless-dawn

Bandmitglieder:

Schlagzeug. Gesang – M. Dee

Gitarre – F. Blade

Bass – D. Reemer

Tracklist:

Beneath The Waves Of Fantasia – Breathe The Dust Of Time Dream Metal Woman Of The Dark Catch The Endless Dawn Awake The Enchanter Fears Like Towers Nightflight Over Dreamland She’s Cold

Metallische Kost aus Italien? Da runzeln viele Metalheads mit der Stirn. Da kommt doch bestimmt wieder viel Pomp und Keyboard der Marke Rhapsody zum Vorschein. Das Debüt von Temptress setzt jedoch ganz andere Akzente. Im klassischen Metal agiert das Trio, von dem zwei Bandmitglieder auch bei den Black-Thrashern Bunker 66 aktiv sind. Ein Keyboard kommt nicht zum Einsatz.

Der Auftakt klingt vom Titel kompliziert: Beneath The Waves Of Fantasia – Breathe The Dust Of Time ist viel zu lang geraten. Musikalisch gibt es Kost im Style der NWoBHM, wo sich Hard Rock und Heavy Metal treffen. Ein metallischer Traum? Dream Metal ist mit mehr als sieben Minuten der Langläufer auf Catch The Endless Dawn und stampft Old-School im NWoBHM-Style durch die Botanik. Balladeske Passagen und ein sich aufbauender Spannungsbogen münden in einem Refrain zum Mitgrölen, der noch etwas prägnanter rüberkommen könnte.

Genauso tönen Woman Of The Dark, Catch The Endless Dawn oder Awake The Enchanter. Immer mit eher einfacher Saitenarbeit und im 80er-Jahre-Sound rocken sich Temptress durch ihr Debüt. Nightflight Over Dreamland kommt etwas experimentierfreudiger daher, bevor She’s Cold gradlinig stampfend, mit einem runden Refrain den Deckel auf das Debüt von Temptress macht.