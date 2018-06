Der Los Angeles-Hardcore-Dampfhammer Terror hat den Titel seines kommenden Albums bekanntgegeben. Total Retaliation wurde von Will Putney (Thy Art Is Murder, Body Count, For Today, Knocked Loose), der die Scheibe derzeit mischt, produziert und soll im Herbst über Nuclear Blast (in Europa, im Rest der Welt via Pure Noise Records) veröffentlicht werden.

Die Band startet heute ihre Europa Sommer Tour in Karlsruhe.

Terro r

+ Additional Time

21.06. D Karlsruhe – New Noise Fest

22.06. F Besançon – L‘Antonnoir

23.06. F Clisson – Hellfest*

24.06. CH Aarau – KiFF

25.06. D Nuremberg – Hirsch

26.06. D Jena – F-Haus

27.06. D Frankfurt – Das Bett

28.06. B Aarschot – De Klinker

29.06. NL Ysselsteyn – Jera on Air*

30.06. D Münster – Vainstream Rockfest* *SOLD OUT*

01.07. D Losheim – Reality Bites Festival*

Terror only

Terror

02.08. F Paris – Petit Bain

03.08. F Nantes – Le Ferrailleur

04.08. F Albi – Xtreme Fest

05.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

06.08. I Paderno Dugnano (MI) – Spazio Polivalent

07.08. SLO Tolmin – Punk Rock Holiday

08.08. A Vienna – Arena

09.08. PL Poznan – u Bazyla

10.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

11.08. D Entenfang Torgau – Endless Summer Festival

12.08. D Hanover – Faust

Terror sind:

Scott Vogel – vocals

Martin Stewart – guitar

Jordan Posner – guitar

Chris Linkovich – bass

Nick Jett – drums

www.thewallswillfall.com

www.facebook.com/terrorhardcore

www.nuclearblast.de/terror

Kommentare

Kommentare