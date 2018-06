Wir veröffentlichen heute die zweite Brett-Single aus ihrem Debüt WutKitsch. Das Video zu Das mit dem Hund tut mir leid gibt es ab jetzt im Chimperator-Channel:

Der Hund ist einer der ersten Songs, den die Band in ihrer noch jungen Karriere geschrieben und aufgenommen hat. Da dieser Song in der Entwicklung der Band ein ganz wichtiger Baustein ist und war, und vor allem live einer DER Visitenkarten ist, welche die Band ihren Fans und Kritikern gerne musikalisch um die Ohren haut, musste genau der Song – neu eingespielt mit einer zusätzlichen Portion Energie – mit aufs Debütalbum.

Das mit dem Hund tut mir leid ist nicht nur eine fiktive Geschichte über Trennung und positive Wut, sondern, wie sogar Spiegel Online es so schön umschrieb, einfach „einer der schönsten deutschen Break-up-Songs seit Langem: Das mit dem Hund tut mir leid heißt der heimliche Kopfnicker-Hit dieses Frühjahrs!“ Mit neuer Single und Video im Gepäck gehen Brett in diesem Herbst auf ausgedehnte WutKitsch-Tour und standen gerade erst als Support bei den Beatsteaks auf ihren beiden ausverkauften Wien-Konzerten auf der Bühne.

Brett WutKitsch-Tour 2018

31.10. Bremen – Tower

01.11. Rostock – Helgas Stadtpalast

02.11. Hannover – Mephisto

03.11. Kiel – Pumpe

13.11. Dortmund – FZW

14.11. Frankfurt – Ponyhof

15.11. Nu¨rnberg – Stereo

16.11. Braunschweig – Eulenglu¨ck

17.11. Dresden – Loco

20.11. Leipzig – HornsErben

21.11. Heidelberg – Halle02Club

22.11. Bielefeld – Movies

23.11. Osnabrück – KleineFreiheit

Brett gingen vor einigen Wochen in die Hamburger HOME Studios, um ihr Album WutKitsch noch einmal und vor allem ganz und gar live einzuspielen. Dabei herausgekommen sind ganze elf Videos, von denen jedes für sich als eigenständiges Videodokument stehen kann und in denen eine Newcomer-Rockband sozusagen „in Ausübung ihrer Pflichten“ selten so nah mit der Kamera begleitet worden ist. Die WutKitsch LiveSession zeigt aber vor allem eines: wenn Brett etwas können, dann live spielen!

Alle Videos gibt es jetzt in der Brett-Playlist bei YouTube zu sehen.

Alle Videos der WutKitsch LiveSession sind ab sofort auch als Videoalbum exklusiv bei APPLE MUSIC erhältlich.

Sie verkloppen Bono und das süße Leben der Rockmilliardäre, singen astreine Stadtguerilla-Songs und kreischen dabei wie Robert Plant. – ROLLING STONE Vier verschrobene Könner legen das charakterstarke Fundament für eine lange Laufbahn im wuchtigen Art-Pop. – INTRO Stark genug, um zurückzuschlagen – VISIONS Was diese junge Band auf ihrem Erstling vorlegt, ist musikalisch wie inhaltlich ganz weit vorne. – GUITAR Ein Ausrufezeichen in der deutschen Rocklandschaft. – LAUT.DE (Album der Woche) Das mit dem Hund tut mir leid heißt der heimliche Kopfnicker-Hit dieses Frühjahrs. – SPIEGEL ONLINE (7.6)

