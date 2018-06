Macht euch keine Illusionen: The Hurt Will Go On, der Schmerz wird weitergehen. So zumindest wollen es Code Orange – und wir haben rein gar nichts dagegen einzuwenden, denn diesen Titel trägt die neue EP der Band, die ihr unten im Stream hört. The Hurt Will Go On hält drei gewohnt wuchtige Songs der Hardcore-Band aus Pittsburgh bereit, darunter zwei ganz neue – 3 Knives und The Hunt (feat. Corey Taylor) – und einen Remix des Songs Hurt Goes On vom letzten Album Forever (2017), der nun den Titel The Hurt Will Go On trägt und von Code-Orange-Gitarrist und -Sänger Shade angefertigt wurde.

Code Orange nahmen die EP wie schon ihr letztes Album mit Produzent Will Yip auf und schickten ihre Fans in den letzten Tagen im Vorfeld der Veröffentlichung auf eine Online-Jagd, The Hunt, bei der es kryptische Aufgaben zu meistern gab, nach deren Lösung sich die Gewinner für den Erhalt eines USB-Sticks im Code-Orange-Panther-Design registrieren konnten, der neben den Songs der EP zwei exklusive Remixe von drumcorps und Arthur Rizk (Sumerlands, Eternal Champion) sowie die ersten Folge einer mehrteiligen Doku mit dem Titel My World bereithielt.

Tracklisting The Hurt Will Go On

01. 3 Knives

02. The Hunt (Feat Corey Taylor)

03. The Hurt Will Go On (Shade Remix)

