Melancholische Pickings, schneidende Soli, wummernde Saiten und verzweifelter Gesang. So mag dieser Soundcheck-Sieg von Khemmis überraschend sein – er ist allerdings mehr als verdient. – Album des Monats

METAL HAMMER (D), Lothar Gerber Schon mit dem Anfang von Bloodletting wird deutlich, dass die Band alle Gegner mühelos leerbluten lässt. Hier finden sich wunderschön geschmiedete Songs, die das Beste in sich vereinen, das dieses Genre zu bieten hat. – DECIBEL (US), Jeff Treppel Auf Desolation finden sich keine Ermüdungserscheinungen, im Gegenteil: Khemmis klingen frisch wie eh und je und reihen ihr neues Album fast schon mühelos in die Liste der Metal-Highlights 2018 ein. – (9/10) METAL.DE (D), Michael Klaas

Das amerikanische Quartett Khemmis hat sich als unaufhaltsam erwiesen mit seinem dritten Longplayer Desolation. Nachdem die Band bereits mit ihrem Vorgängeralbum die US-Szene aufwirbelte und Hunted vom Decibel Magazin zum ‚Album des Jahres 2016‘ gekürt worden war, wurde nun auch das neue Meisterwerk Desolation ebenfalls zum ‚Album des Monats‘ im deutschen Metal Hammer und bei Powermetal.de ernannt. Die Scheibe erscheint heute und präsentiert eine packende, einzigartige Mischung aus Doom und epischem Heavy Metal.

Sichert euch hier das neue Album auf Digipak CD, in zwei verschiedenen LP-Farben (schwarz und orange) oder digital.

Zudem veröffentlicht die Band heute ihren zweiten Trailer, in dem Sänger/Gitarrist Phil Pendergast über seine Einflusse spricht, die nicht aus der Metalrichtung kommen. Schaut den Clip hier.

Falls Ihr die letzten Musikvideos verpasst habt, könnt Ihr sie hier sehen:

Bloodletting: https://youtu.be/P073izSb9bQ

Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=xZd2liHm8P8

Dan spricht über seine Einflüsse: https://youtu.be/j_7eJIHjEh0

Khemmis haben bisher nur Konzertdaten in den USA angekündigt, aber werden hier ihr neues Album Desolation in kompletter Länge spielen:

29.06. USA Los Angeles, CA – Echoplex

01.07. USA Chicago, IL – Reggies

07.07. USA Denver, CO – The Hi Dive

Zudem performt die Band auf diesen Summerfestivals:

27.07. USA Pittsburgh, PA – Migration Fest

29.07. CDN Montréal, QC – Heavy Montréal

http://www.facebook.com/khemmisdoom

http://khemmis.bandcamp.com

Kommentare

Kommentare