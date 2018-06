Die australische Pop-Rock-/Pop-Punk-Band The Faim hat zu ihrer stadiongeeigneten Single Summer Is A Curse ein Video veröffentlicht! Der Song wurde von Ashton Irwin (5 Seconds Of Summer) co-geschrieben.

Es ist dabei nicht die erste Kollaboration, die die junge Band eingegangen ist. Bei ihrer Single Saints Of The Sinners war beispielsweise Pete Wentz von Fall Out Boy involviert.

Saint Of The Sinners, Midland Line und Summer Is A Curse wurden außerdem von John Feldmann produziert, der Dank seiner Zusammenarbeit mit unter anderem Blink-182 und All Time Low mittlerweile Legendenstatus genießt.

Sänger Josh Raven:

„Summer Is A Curse is a reflection of our journes as a band. Being placed out of Australia and in LA for the first time as a band, we got thrown into this whole new world of exciting experiences and pressures. As frightening as it was, and no matter our feelings at home, it became this tunnel vision of realizing that we had this chance to make our dreams a reality.“

Die Band zum Video:

„Feeling trapped or afraid is a feeling everybody experiences at some point in their lives. We wanted to show that emotion as a way to better your world instead of letting it define you.“

Summer Is A Curse ist hier erhältlich.

Nachdem The Faim in diesem Jahr bereits mit Bands wie Lower Than Atlantis, Sleeping With Sirens und PVRIS gespielt haben, werden sie diesen Sommer zusammen mit Sum 41 und Waterparks in Deutschland unterwegs sein.

21.08.2018: Würzburg – Posthalle

22.08.2018: Leipzig – Parkbühne

28.08.2018: Oberhausen – Turbinenhalle

Schaut hier die Akustikperformance aus St Pancras, London.

The Faim sind:

Josh Raven – Lead vocals

Michael Bono – Lead guitar, bass, vocals

Stephen Beerkens – Bass, keyboard

Sean Tighe – Drums, percussion

