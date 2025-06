Terry Hoax: neues Album „Celebrate Nothing“ erscheint am 20.06.

Terry Hoax sind zurück!

Am Release-Wochenende spielt die Band in Göttingen und Isernhagen. Für Isernhagen gibt es nur noch Rest-Tickets, bevor am 13. Dezember das traditionelle Jahresabschlusskonzert im Capitol in Hannover stattfindet.

20. Juni 2025 – Göttingen, Exil

21. Juni 2025 – Isernhagen, Blues Garage

23. August 2025 – Fuhrberg, Fuhrberg rockt OA

12. September 2025 – Düsseldorf, Pitcher

13. September 2025 – Hameln, Sumpfblume

24. Oktober 2025 – Braunschweig, KuFa

25. Oktober 2025 – Bremen, Lila Eule

30. Oktober 2025 – Osnabrück, Rosenhof

13. November 2025 – Hamburg, Marias Ballroom

14. November 2025 – Hamburg, Marias Ballroom (ausverkauft)

12. Dezember – Berlin, Lido (mit Kensington Road)

13. Dezember 2025 – Hannover, Capitol

Bis 2017 haben Terry Hoax drei Alben veröffentlicht, Singles geschrieben und Videos gedreht, Club-Konzerte in allen Himmelsrichtungen gespielt; Supports für Reamonn, Fury In The Slaughterhouse, für Foreigner und Beth Hart mit Leben gefüllt, kurzweilige Unterhaltung geboten und Rock-’n‘-Roll-Klänge neu entworfen.

Und jetzt, in Zeiten, die unberechenbar und abenteuerlich sind, kommt das achte Studioalbum der Hannoveraner heraus: Celebrate Nothing heißt es und es ist ein Kontrapunkt, das Gegenteil von Nichts, eine Feier, eine Freude, eine musikalische Renaissance.

Celebrate Nothing – Trackliste:

1. Celebrating Nothing

2. Shame On Me

3. Meanwhile

4. High Into The Sky

5. Falling

6. The Last Call

7. Lose My Faith

8. Screwed Without You

9. Welcome To Tomorrow

10. Better Now

11. Circle Of Desire

12. Don’t Need Somebody

Die insgesamt zwölf Songs von Celebrate Nothing wurden mit Kreativität und viel Fantasie, mit Charme und Chuzpe geschrieben: Circle Of Desire ist ein schneller Indie-Rock, absolut live-tauglich mit My-Fist-Your-Face-Qualitäten. Falling besticht durch eine Northern-Pop-Atmosphäre, die englischen Midlands lassen grüßen. Last Call ist ein bühnengerechtes Flugzeugabsturzdrama im Breitwandformat. Das titelgebende Celebrate Nothing sucht ein verloren gegangenes Soft-Rock-Gefühl. Die Ballade Better Now fördert in seiner Form einen 90er-Jahre-Terry–Hoax-Instinkt. Bei Don’t Need Somebody herrscht Up-Tempo und ein Metropolen-Appeal bei Screwed Without You. Welcome To Tomorrow spielt mit Funk-Anleihen und einem ungestümen Impro-Ende und Meanwhile kracht wie ein Grunge-Song zu Seattle-Zeiten.

Auf einen Instrumente- und Sampler-Parcours wurde dabei verzichtet, lediglich Streicher bei Welcome To Tomorrow und einige Keyboard- und Pianoklänge wurden von Lutz Krajenski hinzugefügt. Produzenten-Legende Mousse T. hat zusätzlich bei Celebrate Nothing einen lockeren Wurlitzer-Sound eingestreut.

Seht euch das Video zu Circle Of Desire hier an:

Die Band hat Celebrate Nothing zusammen mit Arne Neurand (Donots, Guano Apes, Revolverheld, uvm.) und Jakob Himmelein (Chiefland, Kyles Tolone, Scorpions) beginnend im Februar 2024 im Peppermint Park Studio in Hannover aufgenommen und produziert. Immer im Blick dabei – Gefühle, Stimmungen und Authentizität, ein organischer Klang, Echtheit und Natürlichkeit. Bei den ersten Live-Auftritten im Jahr 2025 ist das neue Songmaterial schon bestens angekommen. Die Spannung ist da, die Vorfreude ist riesig. Und ein ehemaliger „Player“ ist zurück: Gründungsvater Martin Wichary hat sich der Band wieder angeschlossen. Die erfolgreiche Terry Hoax Besetzung der 90er-Jahre ist somit wieder am Start.

Terry Hoax sind:

Oliver Perau – Gesang

Martin Wichary – Gitarre

Marcus Wichary – Gitarre

Kai Schiering – Bass (seit 2008)

„Hachy“ M. Hachmeister – Schlagzeug

Terry Hoax online:

https://www.facebook.com/terryhoax

https://www.instagram.com/terryhoaxofficial/