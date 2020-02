Testament: kündigen neues Album „Titans Of Creation“ an

Wie wild gewordener Donner lassen die legendären Bay Area Thrash-Metal-Giganten Testament endlich ihr dreizehntes Studioalbum auf die Menschheit los! Titans Of Creation erscheint am 3. April über Nuclear Blast!

Bereits heute präsentiert die Band ein Lyric Video zur ersten Single Night Of The Witch:

Chuck Billy kommentiert: „Es ist Monate her, dass Titans Of Creation gemischt wurde, und wir können es nicht erwarten, dass die Fans es endlich zu hören bekommen. Wir haben so viel in dieses Album gesteckt und am Ende ist es ganz klar ein Testament-Album geworden, das für sich selbst steht. Wir sind mehr als stolz auf Titans Of Creation.

„Night Of The Witch verwendet Oldschool-Texte über Hexen, die im Mondlicht Gesänge und Zaubersprüche heraufbeschwören. Das Schöne an diesem Lied ist, dass ich Erics Gesang in den Refrain gearbeitet habe. Ich wollte ihn so einbeziehen wie er bei seinen Dragonlord wirkt, und dieses Lied war die perfekt Partie dafür. Es ist ein heftiges Lied und eine großartige Möglichkeit, um alle mit Titans Of Creation vertraut zu machen“.

Titans Of Creationwurde von Chuck Billy und Eric Peterson produziert, während Juan Urteaga der Trident Studios Co-Produktion, Aufnahme und Engineering übernahm. Andy Sneap war für das Mixen und Mastering des Albums verantwortlich. Eliran Kantor hat wieder einmal ein neues Kunstwerk für das Cover dieser Veröffentlichung kreiert.

Titans Of Creation ist in den folgenden Formaten und Editionen erhältlich:

– CD

– Hellblaue Kassette

– DLP + CD Mailorder Box Set

Beinhaltet Element „Erde“ Vinyl

– Vinyl

Element „Feuer“ Edition Vinyl

Element „Luft“ Edition Vinyl

Element „Wasser“ Edition Vinyl

Blaue Vinyl

– T-Shirt

– TS + DLP Bundle

Titans Of Creationkann in allen gewünschten Formaten hier vorbestellt werden: https://nblast.de/TestamentTOC

Pre-Save Funktion über Spotify, Apple Music und Deezer: nblast.de/TESTAMENTpreSave

Die Titans Of CreationTracklist liest sich wie folgt:

Children Of The Next Level WWIII Dream Deceiver Night Of The Witch City Of Angels Ishtar’s Gate Symptoms False Prophet The Healers Code Of Hammurabi Curse Of Osiris Catacombs

So wie die vier Elemente dieses Planeten in allen Lebewesen blühen, repräsentiert jeder Musiker in Testament einen notwendigen Bestandteil dieses neuesten musikalischen Unterfangens. Seit der letzten Veröffentlichung sind Testament noch immer von einer gewaltigen und unaufhaltsamen Energie erfüllt und heben ihren Stil weiter auf die nächste Ebene. Sie präsentieren ein Album, das den Wurzeln des traditionellen Thrash Metals treu bleibt und gleichzeitig erstklassige, verführerische und progressive Zutaten auf den Tisch bringt.

Für Testament geht es demnächst gemeinsam mit Exodus und Death Angel auf umfangreiche Europatour! Die Bay Strikes Back 2020 Tour ist nur noch wenige Wochen entfernt und viele Shows sind bereits fast ausverkauft! Sichert euch schnell noch euer Ticket und trefft die Thrash Metal-Legenden live auf Tour in eurer Nähe! Zu den Tickets geht es hier lang: www.testamentlegions.com

Testament Tour:

The Bay Strikes Back Tour 2020

Testament, Exodus, Death Angel