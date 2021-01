Tezura: veröffentlichen neue Single und Video zu „Stray Alone“

Tezura nennt sich eine junge Band aus München. Heute stellen die vier Jungs ihr aktuelles Video Stray Alone vor. Der Song wurde von Sänger Timo Kammerer produziert, der Mix stammt von Oliver Carell (Blastbeat Productions, Kiel). Für das Mastering holten die Münchener sich Maor Appelbaum aus Kalifornien (USA) ins Boot.

Gegründet im Winter 2018, machen Tezura erstmals 2019 mit ihrer Demo Voices auf sich aufmerksam. Die Presse lobt den bereits hohen Reifegrad der Songs trotz des noch jungen Alters der Band. Im Januar 2021 folgen mit Stray Alone und Unto This Last zwei Songs, die die Entwicklung der Band deutlich machen. Komplexe Arrangements, eine durchsetzungsfähige Produktion und ausgereifte Texte zeichnen die beiden Songs aus. Der Song Stray Alone malt ein düsteres Bild der immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft, während Unto This Last Rebellion, Gerechtigkeit und Aufbruch thematisiert.

Tezura sind:

Timo – Gesang und Gitarre

– Gesang und Gitarre Phil – Gitarre

– Gitarre Max – Bass

– Bass Luke – Schlagzeug

Quelle: NauntownMusic