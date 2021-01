Memoriam: erste digitale Single und Lyric-Video veröffentlicht

Memoriams viertes Studioalbum To The End wird am 26. März veröffentlicht.

Heute präsentiert die Band nun die erste digitale Single Onwards Into Battle:

Karl Willetts kommentiert:

„Onwards Into Battle ist der Opener des neuen Albums To The End.

Ein kraftvolles Intro, welches den Ton des Albums vorgibt und dem Hörer einen Vorgeschmack auf das gibt, was noch kommen wird.

Textlich knüpft der Track an das vorherige Album Requiem For Mankind an und ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Track Fixed Bayonets. Der Text konzentriert sich auf den Beginn der Schlacht Zero Hour, was passend zum Beginn des Albums ist.

Innerhalb des Themas Krieg erforschen die Texte speziell die Brutalität des Grabenkrieges.

Der Krieg geht weiter. Lasst die Schlacht beginnen.“

Das beeindruckende Artwork des Albums wurde erneut von Dan Seagrave erstellt. Weitere Infos dazu:

