The 69 Cats: mit Video zu „She’s Hot“ zurück

Abseits der Halloween-Saison steigen alle gruseligen Mädchen und Dämonen gern aus ihren staubigen Gräbern.

Und sie freuen sich über eine Band, deren Auferstehung mit Sicherheit mit blutgeronnenem Geheul der Freude begrüßt wird. Vorhang auf für das gotische Rockabilly-Projekt The 69 Cats!

Die Gruppe wurde 2013 von The-69-Eyes-Frontmann Jyrki 69 und Rockabilly-Gitarrenlegende & Headcat Danny B. Harvey gegründet und explodierte mit der Veröffentlichung ihres Debüts Transylvanian Tapes, das hervorragende Coverversionen von Klassikern wie People Are Strange, Werewolves Of London und Bela Lugosi’s Dead enthielt. Jetzt ist die Gruppe mit einer neuen Besetzung aus der heiligen Krypta zurückgekehrt, zu der der langjährige Schlagzeuger von The Damned, Rat Scabies, und Nekromantix-Gründer Kim Nekroman gehören. Nach einigen Singles, wie dem supercoolen Post-Malone-Cover Hollywood´s Bleeding, erscheint nun das neue Album Seven Year Itch. Es gibt das charakteristische Knurren von Jyrkis 69-Bariton-Stimme, Harveys Gitarren, Nekromans bedrohlich schleichendes Bassspiel und Scabies charakteristisches Trommeln. Düster, gefühlvoll, unter die Haut gehend, angenehm gruselig.

Oder wie es Harvey so schön zusammenfasst: „It´s the kind of album you all will love to death!“

Seven Year Itch wird es digital und als Digipak CD, sowie als Deluxe Gatefold Jacket LP in heißem pinken Viny geben.

Zum neuen Album:

Quelle: Gordeon Music