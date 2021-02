George Tsalikis: „Return To Power“ – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum festgezogen

Am 26. März 2021 wird das neue Album der US Power Metal Sängers George Tsalikis – Return To Power via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. März 2021.

Wer kennt nicht George Tsalikis!? Der US-Metaller kennt ihn von seinen Tagen bei Gothic Knights zu Beginn bis Mitte der Neunzigerjahre. Seither steht er als Gründungsmitglied in den Reihen von Zandele. Zudem beeindruckte der US-amerikanische Sänger bereits 2016 mit einem Solo-Werk, einem Konzeptalbum zum Thema Vampir mit dem Titel The Sacrifice.

Nachdem er jetzt einen weltweiten Plattenvertrag bei Pure Steel Records unterschrieben hat, veröffentlicht er sein neuestes Solo-Album namens Return To Power. Wie der Albumtitel bereits andeutet ist George Tsalikis auf seinen zehn neuen Liedern zurück im Power Metal, US-amerikanischer Prägung.

Die Kompositionen klingen nach klassischem Heavy Metal der Achtzigerjahre sowie Neunzigerjahre und entfalten unter dem Gesang des Meisters einen großen Hymnenfaktor. Power Metal und George Tsalikis sind wieder da.

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Keyboard, Piano – George Tsalikis

Schlagzeug – Joe (Jofu) Cardillo

Quelle: Pure Steel Records